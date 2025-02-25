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Понад 1000 музикантів випустили альбом без звуку. Вони пояснили свій протест

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Протест музикантів викликав законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії
фото: iStock Photo

Альбом називається Is this what we want? – це записи або повної тиші, або шуму з концертних залів і музичних студій

Понад тисячу музикантів, серед яких фронтмен Blur Деймон Албарн, Енні Леннокс і Кейт Буш, випустили спільний альбом без звуку. Це їхній протест проти планів британського уряду дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Альбом називається Is this what we want? (укр. «Це те, чого ми хочемо?»). У ньому 12 треків, які загалом тривають 47 хвилин. Це записи або повної тиші, або шуму з концертних залів і музичних студій. Саме до цього, вважають музиканти, призведуть поправки до закону про авторське право

Протест музикантів викликав законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії. У разі його схвалення компанії, що розробляють штучний інтелект, зможуть використовувати доступні в інтернеті художні твори, зокрема музичні, не дотримуючись авторського права. Правовласники творів зможуть заборонити використовувати їхню творчість для цього.

Критики законопроєкту зазначають, що у письменника, художника або музиканта не буде можливості повідомити тисячі різних компаній із розробки ШІ-технологій про те, що вони не хочуть, щоб їхню творчість використовували в такий спосіб. Вони також не зможуть відстежити по мережі, що сталося з їхньою роботою і як її використовують.

Британський департамент науки, інновацій та технологій підтримує законопроєкт, бо чинне законодавство «не дає ШІ повністю реалізувати свій потенціал – і так тривати не може». Водночас представник департаменту зазначив, що зараз тривають консультації та обговорення законопроєкту, тож рішення має влаштувати обидві сторони.

Нагадаємо, стартап Ілона Маска представив нову версію свого чат-бота Grok, яку сам бізнесмен назвав «найрозумнішим штучним інтелектом на Землі».

Розробники стверджують, що в деяких завданнях він перевершив інші передові моделі, такі як GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini -2 Pro та DeepSeek-V3. Про це пише CNN.

Як відомо, американська технологічна компанія OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, планує у 2025 році завершити розробку першого власного чіпа для технологій штучного інтелекту. 

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Теги: музика законопроєкт штучний інтелект протест музикант авторське право

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