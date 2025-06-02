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Гурт «ДахаБраха» отримав найвищу нагороду Франції в галузі культури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Посол Франції в Україні Гаель Весьєр нагородив солістів Марка Галаневича, Ніну Гаренецьку, Ірину Коваленко та Олену Цибульську орденом мистецтв і літератури
фото: Ambassade de France en Ukraine/Facebook

Гурт отримав відзнаку за видатний внесок в українське мистецтво в Україні та світі, особливо у Франції

Солісти українського гурту «ДахаБраха» отримали найвищу нагороду Франції у галузі культури – кавалери ордена мистецтв та літератури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Франції в Україні.

31 травня в Києві під час концерту «ДахаБраха» посол Франції в Україні Гаель Весьєр нагородив солістів Марка Галаневича, Ніну Гаренецьку, Ірину Коваленко та Олену Цибульську орденом мистецтв і літератури, найвищою нагородою в галузі культури. Вони отримали відзнаку за видатний внесок в українське мистецтво в Україні та світі, особливо у Франції.

Гурт «ДахаБраха» отримав найвищу нагороду Франції в галузі культури фото 1
фото: Ambassade de France en Ukraine/Facebook

«Посол відзначив роль гурту в збереженні та поширенні української ідентичності, а також його конкретний вклад в український спротив: усі кошти, зібрані під час концерту, будуть передані на підтримку армії. Під час концерту, який розпочався хвилиною мовчання, музиканти виконали кілька композицій, присвячених українським військовим та привернули увагу до депортації українських дітей Росією», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у 2020 році Відомий український етнохаос гурт «ДахаБраха» (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом «Шлях» (2016) здобув перемогу в номінації Шевченківської премії «Музичне мистецтво».

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Теги: музикант культура Франція

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