У Telegram поширюється вірус, який краде дані користувачів. Деталі від ЦПД

Після переходу за посиланням шахраї отримують доступ до всіх даних користувача, включно з паролями

Вірус зазвичай поширюється через фальшиві боти

У Telegram поширюється новий вірус, який маскується під відео та краде дані користувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Вірус зазвичай поширюється через фальшиві боти. При відкритті відео з’являється помилка із запитом на оновлення Telegram або встановлення відеоплеєра.

❗️ У Telegram поширюється новий вірус, який маскується під відео та краде дані користувачів, повідомляє Центр протидії дезінформації



⚠️ У жодному разі не відкривайте підозрілі файли та не встановлюйте невідомі оновлення! pic.twitter.com/o9Rxn7tQ3H — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 7, 2025

Після переходу за посиланням шахраї отримують доступ до всіх даних користувача, включно з паролями. У ЦПД закликали у жодному разі не відкривати підозрілі файли та не встановлювати невідомі оновлення.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області майже рік працювала група аферистів, яка виманювала гроші у людей під видом допомоги військовим. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

У соціальних мережах шахраї шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ – лікування та надання матеріальної допомог, а потім, використовуючи фейкові акаунти, аферисти представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

До слова, зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Шахраї видають себе за представників ПФУ та пропонують заповнити «офіційну анкету» на підконтрольних сайтах.