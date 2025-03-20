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Дружина британського співака Стінга зробила заяву про допомогу Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стінг з дружиною Труді Стайлер підтримують Україну
фото: АР

Труді Стайлер звернулася до своїх підписників в Instagram із закликом зібрати допомогу для українців

Акторка та продюсерка Труді Стайлер, дружина британського співака Стінга, звернулася до світової спільноти із закликом допомогти Україні. Вона опублікувала фото зруйнованих будинків в українських містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис акторки в Instagram.

Труді Стайлер, яка разом із чоловіком Стінгом від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну, звернулася до своїх підписників в Instagram із закликом зібрати допомогу для українців через фонд Help Ukraine Center.

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Публикация от Trudie Styler (@trudiestyler)

«Березень в Україні все ще надзвичайно холодний місяць. Багато людей усе ще гостро потребують допомоги. Help Ukraine Center звертається із закликом надсилати більше гуманітарної допомоги до їхнього складу в Польщі. На початку цього року ми відправили партії теплих курток, рукавичок, шарфів, шапок і термобілизни, які вже були розподілені на східному фронті, де температура залишається нижче нуля», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що культовий британський музикант Стінг заспівав пісню Shape of My Heart під акомпанемент бандури, на якій грав український військовий бандурист Тарас Столяр. Це відбулось у Лос-Анджелесі під час туру підрозділу Збройних сил України «Культурний Десант». 

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Теги: Велика Британія Україна війна росія гуманітарна допомога співак акторка Стінг

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