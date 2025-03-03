Посол України дорікнув польському політику за слова, що Зеленський «був як дурень» у США

Польський політик про Зеленського: «Дурень, і тут не треба добирати слів, так поводився президент України, яка знаходиться під бомбами»

Посол України в Польщі Василь Боднар назвав «нахабними» слова польського депутата від партії «Право і справедливість» Пшемислава Чарнека, який сказав, що український президент «поводився як дурень» під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24 і TVN24.

Так, 2 березня, під Варшавою відбувся програмний з'їзд кандидата в президенти від «Права і справедливості» Кароля Навроцького. На полях цього заходу Чарнек прокоментував сварку Зеленського з Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

На його думку, президент України, «їдучи просити про подальшу допомогу, без якої Україна не може бути незалежною», мав усвідомлювати, «куди він їде», і поводитися, «як всі інші».

«Ви можете собі уявити, щоб президент Республіки Польща поїхав до Америки і сказав: «Я вимагаю більше американських військ, бо інакше Америка буде в небезпеці». Ну, дурень, ми б сказали, так він поводився, на жаль, і тут не треба добирати слів, так поводився президент України, яка знаходиться під російськими бомбами», – сказав він.

У відповідь посол України Василь Боднар написав, що заяви Чарнека є «нахабними та неприйнятними». Він також назвав заяву польського депутата «риторикою російського агресора».

Та Чарнек вирішив у відповідь звинуватити вже українського посла у роботі на «інтереси Росії». Він заявив, що Боднар нібито «перекрутив» його слова.

«Я повторював і повторюю, що Україна повинна бути вільною і незалежною, але вона не буде такою без допомоги США і Польщі. А коли тобі хтось допомагає, звичайна культура вимагає віддячити. Розуміння цих простих речей необхідне для подальшої співпраці між Україною, Польщею та США. Відсутність розуміння може свідчити про те, що ви представляєте інтереси Росії», – написав політик.

Прикметно, що на слова польського посадовця відреагував керівник офісу польського президента Марчін Масталерек. За його словами, він здивований словами депутата про те, що Зеленський «поводився як дурень», адже якщо «комусь щось не подобається», це «можна висловити по-іншому».

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав президента України Володимира Зеленського повернутися за стіл перемовин зі США після скандальної розмови у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Канцелярію польського президента.

Дуда зазначив, що розмова обох лідерів «зайшла у глухий кут». Він також каже, що розмовляв із Зеленським перед відльотом та нібито сказав йому, що той «повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом і що ми повинні шукати угоди, спільного рішення».

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.