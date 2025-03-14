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РФ атакувала Херсон, є загиблий та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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РФ атакувала Херсон, є загиблий та постраждалі
Відомо про п'ятьох постраждалих
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів

Росія атакувала Херсон, у місті є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

«На жаль, атака обірвала життя херсонця. Під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло чоловіка. Йому було 43. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким», – написав Прокудін.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. 57-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та перелом плеча. Також до лікарні з мінно-вибуховими травмами звернулись жінки, 35 та 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу.

У Херсонській ОВА повідомили, що у 19-річного хлопця – вибухова травма, поранення обличчя та руки. Бригада «швидкої» надала йому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. А ще 42-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілки. Він отримав допомогу на місці.

Крім того, сьогодні, 14 березня, Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. 

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

Нагадаємо, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Повідомлялося, що у Кривому Розі мародери грабують будинок, який зруйнувала Росія у листопаді 2024. П’ятиповерхівка відрізана від комунікацій, тому наразі там ніхто не живе.

Теги: росія окупанти війна Херсон будинок відео

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