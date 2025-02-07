У США помер легендарний оперний співак українського походження

Пол Плішка заспівав 88 ролей в опері

У США помер оперний співак українського походження Пол Плішка. Йому було 83 роки. Він виконав 1 672 вистави в Метрополітен-опера за 51 рік. Про це повідомляє AP.

Плішка народився у 1941 році в Олд-Фордж, штат Пенсільванія. Його батьки були дітьми українських емігрантів. Коли йому було 16 років, вони з родиною переїхали до Патерсона, штат Нью-Джерсі.

Кар'єра співака розпочалася у 1967 році з дебюту в опері «Джоконда» Амількаре Понк'єллі і тривала до 2018 року, завершившись участю у виставі «Богема» Джакомо Пуччіні. За свою понад 50-річну кар’єру в Метрополітен-опера він взяв участь у 1 672 виставах.

Плішка виконував роль Великого Інквізитора в опері «Дон Карло» фото: АР

Він співав з іншими трупами, зокрема з Міланським театром Ла Скала, Лондонською Королівською Оперою та Нью-Йоркською Сіті Оперою, а також співав Великого Інквізитора в «Дон Карло» на Зальцбурзькому фестивалі 1988 року.

Однак переважну частину його кар'єри провів у Met. Він оголосив про свою відставку в 2012 році, але Met переконав його повернутися на 30 додаткових виступів у ролі господаря Бенуа та шанувальника Мюзетти Альсіндоро в «Богема» з 2016 по 2018 рік.

Плішка помер 3 лютого у хоспісі у Вілмінгтоні, американський штат Північна Кароліна.

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