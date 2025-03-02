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Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)
Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
фото: Бюро

Мещканці Нью-Йорка засуджують дії Трампа та Венца

Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України після суперечки, яка сталася між Зеленським та Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X.

У Нью-Йорці активісти з плакатами Трампа звинувачують президента США та віцепрезидента Венса у навмисній провокації президента Зеленського, щоб відмовитись від допомоги Україні.

Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео) фото 1
фото: Бюро
Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео) фото 2
фото: Бюро

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: США Дональд Трамп активісти Володимир Зеленський Україна відео

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