Український відомий співак вперше став батьком (фото)

Новоспечені батьки показали перші фото з донечкою

Відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, та його дружина танцівниця Юлія Сахневич вперше стали батьками. Про це артист повідомив в Instagram.

У пари народилася донечка. Вони назвали її Марією. Також Позитив показав перші фото з донечкою. На кадрах батьки милуються дитиною.

«Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ», – написав співак.

Користувачі соцмереж та українські зарки зраділи цій новині та вітають новоспечених батьків.

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Нагадаємо, що відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, у вересні 2024 року розповів, що перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Співак зазначив, що коли одружився із Юлією Сахневич, вирішив зберегти цю подію в таємниці.