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Український відомий співак вперше став батьком (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Олексій Завгородній та Юлія Сахневич стали батьками
фото: positiff/Instagram

Новоспечені батьки показали перші фото з донечкою

Відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, та його дружина танцівниця Юлія Сахневич вперше стали батьками. Про це артист повідомив в Instagram.

У пари народилася донечка. Вони назвали її Марією. Також Позитив показав перші фото з донечкою. На кадрах батьки милуються дитиною.

Український відомий співак вперше став батьком (фото) фото 1
фото: positiff/Instagram

«Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ», – написав співак.

Український відомий співак вперше став батьком (фото) фото 2
фото: positiff/Instagram
Український відомий співак вперше став батьком (фото) фото 3
фото: positiff/Instagram

Користувачі соцмереж та українські зарки зраділи цій новині та вітають новоспечених батьків.

Український відомий співак вперше став батьком (фото) фото 4
Український відомий співак вперше став батьком (фото) фото 5
скріншот

Нагадаємо, що відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, у вересні 2024 року розповів, що перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Співак зазначив, що коли одружився із Юлією Сахневич, вирішив зберегти цю подію в таємниці.

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Теги: Позитив співак сім'я дитина дружина

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