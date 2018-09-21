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    Шоу-биз

    Шер записала кавер на песню группы Abba

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    Шер записала кавер на песню группы Abba

    Певица Шер поделилась новым треком One of Us из предстоящего альбома каверов на шведскую группу ABBA

    Релиз пластинки, которая будет называться Dancing Queen, состоится 28 сентября. Всего в альбоме будет 10 треков.

    Ранее певица уже опубликовала синглы Fernando и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), а также поделилась клипом на трек S.O.S.

    Напомним, что в декабре этого года на Бродвее покажут мюзикл о жизни Шер.

    12 июня его премьера прошла в Чикаго, а уже с 3 декабря мюзикл будут играть на Бродвее. На сцене будет выступать не одна, а целых три Шер - героиню в разные периоды жизни играют Микаэла Даймонд, Тил Викс и Стефани Блок.

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