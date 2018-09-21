Шер записала кавер на песню группы Abba
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Розсилка
Певица Шер поделилась новым треком One of Us из предстоящего альбома каверов на шведскую группу ABBA
Релиз пластинки, которая будет называться Dancing Queen, состоится 28 сентября. Всего в альбоме будет 10 треков.
Ранее певица уже опубликовала синглы Fernando и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), а также поделилась клипом на трек S.O.S.
Напомним, что в декабре этого года на Бродвее покажут мюзикл о жизни Шер.
12 июня его премьера прошла в Чикаго, а уже с 3 декабря мюзикл будут играть на Бродвее. На сцене будет выступать не одна, а целых три Шер - героиню в разные периоды жизни играют Микаэла Даймонд, Тил Викс и Стефани Блок.