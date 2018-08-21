Джек Николсон считает Шер слишком старой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джек Николсон

Во время своего концерта в Атлантик-Сити певица Шер рассказала слушателям, как пережила проявления эйджизма на собственном опыте

72-летняя певица вспомнила, как в 1986-м году она встретила свое 40-летие.

«Я ложилась спать с прекрасными мыслями о том, что мне 40 лет и у меня будет еще куча фильмов. Я чувствовала себя счастливой», — рассказала Шер. Но это длилось недолго.

На следующее утро она проснулась от звонка режиссера Джорджа Миллера («Иствикские ведьмы», «Безумный Макс"). «Я просто хотел позвонить и сказать тебе, что не хочу, чтобы ты снималась в моем фильме. Мы с Джеком Николсоном считаем, что ты слишком старая и не сексуальная», — сообщил ей Миллер. Шер пошутила, что «слезы начали течь по ее старому лицу».

Но на этом Миллер не остановился и продолжил говорить гадости. «Он не повесил трубку, а вывалил мне все: «Я ненавижу, как ты ходишь, как говоришь, мне не нравится цвет твоих волос и твои глаза», — вспоминает певица. Но Шер не стала это терпеть и ответила ему: «Ты меня не на мусорке нашел. Я была номинирована на «Оскар» за «Силквуд». И у меня есть награда Каннского фестиваля за «Маску», так что до свидания!»

Неизвестно, чем все это закончилось и извинились ли Миллер с Николсоном перед Шер, но в итоге певица все-таки снялась в «Иствикских ведьмах» вместе со Сьюзан Сарандон и Мишель Пфайффер.

Сейчас Шер называет Джека Николсона своим хорошим другом.

Джерело: Buro 24/7