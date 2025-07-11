В еротичній білизні на мосту. Тіна Кароль випустила нову пісню та кліп

«Я щаслива заспівати цю пісню, бо такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу», – розповіла Тіна Кароль

Сьогодні відбулася прем’єра особливого музичного релізу в кар’єрі української співачки Тіни Кароль – її першого максі-синглу «ЛПЛ». До нього увійшли дві композиції: вже відомий TikTok-хіт «Балкони» та нова пісня «Людині потрібна людина». Обидві композиції створені у співпраці з відомим українським автором Іваном Кліменком. Про це повідомляє «Главком».

Як підкреслила співачка, в епоху цифровізації, коли самотність часто стає новою нормою, максі-сингл «ЛПЛ» дарує слухачам головний меседж: «людині потрібна людина». Це пісня про стосунки між двома, про силу дотику, обіймів, про ту емоційну безпеку, яку може дати лише рідна людина.

Премʼєра нової зворушливої пісні «Людині потрібна людина».

Приспів «Людині потрібна людина, а мені – ти!» ще до офіційного релізу вже встиг стати крилатою фразою в соціальних мережах, зокрема у TikTok. Цей фрагмент пісні зібрав понад 20 тис. роликів, повторюючи успіх попереднього хіта Тіни Кароль – «Балкони». Обидві композиції з максі-синглу «ЛПЛ» стали популярними серед користувачів соцмереж.

«Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу», – розповіла Тіна Кароль.

Разом із релізом максі-синглу вийшов і кліп на пісню «Людині потрібна людина».

Нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль здивувала шанувальників, представивши кліп на свою нову, як вона її називає, «чудернацьку» та іронічну пісню «Балкони». Відеоробота містить кадри оголеної співачки у теплиці, оточеній 20 гектарами троянд.