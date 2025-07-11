Столиця прощається з композитором, Героєм України Ігорем Покладом: перші фото
Ігор Поклад помер 9 липня. Життя композитора обірвалося в лікарні після тривалої боротьби з тяжкою хворобою
Сьогодні, 11 липня, Київ прощається із легендарною особистістю – видатним композитором, Героєм України Ігорем Дмитровичем Покладом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». з Національної філармонії, де відбувається прощання.
На траурному портреті, розташованому у залі, Ігор Поклад сидить, задумливо дивлячись у далечінь. На ньому синій костюм з блакитною сорочкою і жовтою краваткою. Лацкан піджака прикрашає Зірка Героя України.
Зала Національної філармонії прикрашена великою кількістю білих та червоних квітів. Біля труни стоїть вінок з червоних троянд з траурною стрічкою у кольорах прапора України.
Генеральний директор Національного ансамблю імені Павла Вірського, Герой України Мирослав Вантух прийшов попрощатися з Покладом.
Провести в останню путь Ігоря Поклада прийшов композитор Семен Горов.
Композитор, народний артист, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Глієра Олександр Злотник разом із дружиною Ольгою прийшли попрощатися з Ігорем Покладом.
Попрощатися з композитором прийшов український автогонщик, майстер спорту України міжнародного класу з автомобільного спорту, журналіст, телеведучий та волонтер Олексій Мочанов.
Після прощання митця, згідно з його волею, поховають на Берковецькому кладовищі – поруч із матір’ю.
Нагадаємо, що Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Життя композитора обірвалося в лікарні. Він помер після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Він був автором десятків популярних пісень, які знали й любили мільйони українців — серед них «Два крила», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Дикі гуси», «Тиха вода» та багато інших.
За свій творчий внесок митець отримав численні державні нагороди: Шевченківську премію (1986), звання народного артиста України (1997), Героя України (2021), а у 2024 році – почесне звання «Національна легенда України».
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