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Дружина Ігоря Поклада назвала улюблені пісні композитора та розповіла про його мрію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Світлана Поклад приймає слова співчуття від композитора Юрія Рибчинського
фото: glavcom.ua

Світлана Поклад: «Ми обов'язково цей проєкт здійснимо, і я вірю, що ви це побачите»

Під час прощання з видатним українським композитором та Героєм України Ігорем Покладом його дружина, Світлана Поклад, поділилася спогадами про улюблені твори Маестро. Церемонія прощання відбувається в Національній філармонії у Києві. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який присутній на заході.

За словами Світлани Поклад, її чоловік особливо виділяв дві свої пісні:

  • «Мамо, вечір догоря», яку неперевершено виконувала Ніна Матвієнко.
  • «Посміхнися, доленько моя».

«Оце дві найкращі, на його погляд. Якщо ми вже кажемо про улюблене…», – зазначила Світлана Поклад.

Окрім цього, вона згадала про невиконану мрію чоловіка – постановку його найкращого, на його думку, твору – рок-опери «Цар Ірод».

«Я єдине, за що караю себе, я не добила одну справу. Він не побачив у тому вигляді, в якому хотів побачити його найкращий твір — рок-оперу «Цар Ірод». Він казав: «От я побачу, і можу помирати». Він помер, а не побачив», – розповіла Світлана.

Кримський академічний український музичний театр здійснив мрію композитора і вперше в Україні поставив рок-оперу «Цар Ірод». Це відбулося в українському Криму у 2013 році, але на жодній зі столичних сцен ця опера так і не була представлена. 

«Ми дуже сподівалися, що хоч на одній столичній сцені це буде, але, на жаль. Але я вірю, що він з небес почує. Ми обов'язково цей проєкт здійснимо, і я вірю, що ви це побачите», – звернулася до присутніх дружина композитора.

Нагадаємо, сьогодні Київ прощається із легендарною особистістю – видатним композитором, Героєм України Ігорем Дмитровичем Покладом.

Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Життя композитора обірвалося в лікарні. Він помер після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Він був автором десятків популярних пісень, які знали й любили мільйони українців — серед них «Два крила», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Дикі гуси», «Тиха вода» та багато інших.

За свій творчий внесок митець отримав численні державні нагороди: Шевченківську премію (1986), звання народного артиста України (1997), Героя України (2021), а у 2024 році – почесне звання «Національна легенда України».

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Теги: чоловік дружина Ігор Поклад Ніна Матвієнко

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