«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки

Актриса заявила, що сьогоднішня ніч була найстрашнішою з початку повномасштабної війни

Українська акторка Ольга Сумська показала, що вона бачила за вікном під час атаки на Київ, яку окупанти здійснили у ніч на 10 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі артистки.

«Найстрашніша ніч... Вид з вікна нашого будинку», – підписала вона фото.

Вже зранку Сумська опублікувала фото будинку навпроти, який постраждав від атаки «шахеда». У будинку вибиті вікна та обгорілі стіни. Судячи зі світлини, в одній із квартир виникла пожежа.

Згодом акторка запостила відео наслідків.

«Звук падаючих «шахедів» досі в голові... Коли вибухи поруч, ти наче зависаєш у свідомості... Хіба це ми? Це зараз зі мною відбувається? Так, це наше рідне місто, яке жорстоко і цинічно обстріляв ворог...Ніч без сну, запах пороху в повітрі, дихати важко... Коло звужується... Ми всі під прицілом», – написала телеведуча.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупанти вкотре цинічно обстріляли Україну. Зокрема, вони завдали масованого ракетно-дронового удару по столиці України. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло дві жінки, ще 22 особи отримали поранення різного ступеня.

Як відомо на ранок, у столиці зафіксовані пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах.

У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, а частини БпЛА впали поблизу АЗС. За кількома адресами зафіксоване падіння уламків, за однією з них виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки, зафіксовані численні влучання уламків у нежитлові приміщення.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відома інформація про пожежу на території гаражного кооперативу та поблизу АЗС.

У Солом'янському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю, за іншою адресою горить дах ще однієї нежитлової будівлі.

У Подільському районі зафіксоване падіння уламків, унаслідок чого вибито вікна у житловому будинку.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.

В Оболонському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА, попередньо, без масштабних пожеж.

Також, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину.