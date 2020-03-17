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    Шоу-биз

    Сиквел «Троллей» выйдет одновременно в кино и на стриминг-сервисах

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    Кадр из мультфильма&nbsp;&laquo;Тролли&raquo; - Сиквел «Троллей» выйдет одновременно в кино и на стриминг-сервисах
    Кадр из мультфильма «Тролли»
    Фото: imdb.com

    Ранее из-за распространения вируса перенесли премьеры 25-го «Джеймса Бонда», «Мулан» и других крупных голливудских проектов

    Компания Universal Pictures выпустит мультфильм «Тролли. Мировой тур» в кинотеатрах и на цифровых платформах одновременно - 10 апреля. Решение изменить прокатную модель в студии приняли на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер в ряде стран. Об этом сообщает Variety.

    Кроме того, с 20 марта на стриминговых платформах появятся фильмы Universal «Эмма», «Охота» и «Человек-невидимка», которые уже идут в прокате. Эти картины можно будет посмотреть в течение 48 часов за $19,99 (около 1,5 тысячи рублей).

    Как объяснил глава NBCUniversal Джефф Шелл, из-за сложившейся ситуации в мире, когда многие страны перешли на карантинный режим, в студии решили предоставить зрителям возможность посмотреть эти фильмы дома.

    О своем решении Universal объявила после уик-энда, который стал слабейшим в американском прокате за последние 20 лет. Минувшие выходные принесли кинотеатрам всего $55,3 миллиона. Это худший результат с сентября 2000 года.

    Ранее из-за распространения вируса перенесли премьеры 25-го «Джеймса Бонда», «Мулан» и других крупных голливудских проектов

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    кино вирус
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