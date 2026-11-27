Співачка Dáda, яка дебютувала з піснею «Медом на вустах»

Українська продюсерка Олена Мозгова оголосила про запуск нового музичного проєкту Dáda. Першою роботою співачки став сингл «Медом на вустах», авторами якого є Девід Аксельрод та Діана Гольде. Разом із піснею артистка презентувала дебютний кліп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram співачки.

За словами творців проєкту, музичний напрям Dáda поєднує попмузику та латиноамериканські ритми. Сама співачка наголошує, що прагне сформувати власний стиль і не наслідувати інших виконавців.

«Я не хочу бути на когось схожа. Не хочу повторювати чужий стиль чи підлаштовуватися під чиїсь очікування. Я хочу лише бути українською Dáda», – розповіла артистка.

Олена Мозгова зазначила, що під час роботи над новим проєктом для неї важливою була індивідуальність виконавиці. «Мене завжди цікавили артисти, в яких є індивідуальність. Тож я хочу представити вам Dáda – співачку, в яку я повірила і з якою ми починаємо нову творчу історію», – прокоментувала продюсерка.

Олена Мозгова в ефірі «Сніданку з 1+1» розповіла, що знайомство з майбутньою артисткою відбулося завдяки спільному другу, який порадив продюсерці звернути увагу на Владу. Дівчина сподобалася Мозговій, зокрема через спільні погляди на життя.

Сценічне ім’я Dáda також має особисту історію. Влада розповіла, що малою сиділа на дивані й називала себе «Дада». Цю історію вона згадала, коли Олена Мозгова запитала, яке сценічне ім’я хотіла б обрати дівчина.

Сама Dáda розповіла, що за час співпраці з Мозговою вони стали близькими. Співачка назвала продюсерку другою мамою та зазначила, що їхні телефонні розмови зазвичай завершуються словами «Я тебе люблю».

У дебютному кліпі Dáda знявся український танцівник Віталій Загоруйко. Режисеркою відео стала Юлія Морська.

За її словами, під час зйомок використали басейн із крижаною водою, вогняні ефекти та складну хореографію. Режисерка також відзначила витривалість співачки під час роботи над відео.

Співачка Dáda у кліпі на дебютну пісню «Медом на вустах» Скриншот із YouTube-каналу Dáda

Дебютну композицію «Медом на вустах» Dáda також виконала на сцені My Music Hall.

Співачка Dáda у кліпі на дебютну пісню «Медом на вустах» скриншот із YouTube-каналу Dáda

Про свій перший виступ співачка повідомила в Instagram, подякувавши Олені Мозговій та команді за запрошення і підтримку. «Для мене це особливий момент, і я рада, що мала можливість представити цю пісню саме на такій сцені» - розповіла артистка.

Раніше «Главком» писав, що продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський публічно відреагував на заяву Олени Мозгової про небажання бачити співачку серед учасників концерту «Мій Music Hall». Ясинський розкритикував пояснення продюсерки та оприлюднив скриншот її повідомлення із запрошенням Полякової на виступ.