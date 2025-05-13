Автівка згоріла у Дніпровському районі через загоряння сміття у контейнерах
У дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах
Сьогодні, 13 травня, близько опівночі, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.
За інформацією рятувальників, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах. Полум'я швидко поширилося та перекинулося на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi.
Пожежу було ліквідовано о 00:48 на площі 10 кв. м. За даними рятувальників, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Причину займання встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, 11 травня на столичних Позняках сталася масштабна пожежа, горів магазин одягу. Також 10 травня на відкритій території Совських ставків сталося загоряння очерету із подальшим розповсюдженням на загальній площі 800 квадратних метрів.
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