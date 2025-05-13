Автівка згоріла у Дніпровському районі через загоряння сміття у контейнерах

Полум'я швидко перекинулося зі сміттєвого контейнера на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi

У дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах

Сьогодні, 13 травня, близько опівночі, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.

Пожежа сталася 13 травня, близько півночі, у Дніпровському районі Києва фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

За інформацією рятувальників, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах. Полум'я швидко поширилося та перекинулося на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi.

Рятувальники ліквідували пожежу о 00:48 на площі 10 кв. м. фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Пожежу було ліквідовано о 00:48 на площі 10 кв. м. За даними рятувальників, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Причину займання встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, 11 травня на столичних Позняках сталася масштабна пожежа, горів магазин одягу. Також 10 травня на відкритій території Совських ставків сталося загоряння очерету із подальшим розповсюдженням на загальній площі 800 квадратних метрів.