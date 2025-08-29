Слідом за Yaktak співак Ivan Navi перепросив за концерт в день масованого обстрілу Києва

Музичний виконавець Іван Сяркевич, більш відомий як Ivan Navi, відреагував на обурення багатьох українців

У своїх соцмережах Ivan Navi заявив, що усвідомлює «тригерність» благодійного концерту в день трагедії. 33-річний співак не знімає з себе відповідальності за участь у ньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторіз в Instagram артиста.

«На жаль, ми живемо в тотальній трагедії, коли атаки на наші міста все більш частіші і масштабніші. Я розумію тригерність цього концерту, адже, як і всі артисти, постійно зважуєш, а що зараз буде важливішим в цій ситуації. І цей вибір буде важким аж до закінчення війни. Не знімаю з себе відповідальності за участь і перепрошую усіх, кого це зачепило», – заявив уродженець Львову.

Ivan Navi зазначив, що 28 серпня (четвер) у Софіївській Борщагівці відбувся благодійний концерт. Захід організували для збору коштів на ремонт палат у військовому госпіталі. Водночас у той самий день Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого загинули понад два десятки людей. Замість запланованих 200 тисяч гривень вдалось зібрати понад пів мільйона гривень.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що захід не був погоджений із військовим командуванням, як того вимагають правила. Поліція зупинила концерт менш ніж за 15 хвилин, а на організаторів склали адмінпротоколи.

Заява співака Ivan Navi щодо скандального концерту фото: Instagram/ivan_naviofficial

