Усик і Бобул дали спільний концерт на благодійному вечорі (відео)

Іво Бобул спершу виконав на сцені свої хіти, а згодом до нього приєднався Олександр Усик

Усик і Бобул неочікувано виконали відомий хіт «Розмова з тобою» під час благодійного вечора

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик здивував фанатів, виконавши відому пісню «Розмова з тобою» разом із українським співаком Іво Бобулом. Їхній виступ на благодійному вечорі швидко став вірусним у соціальних мережах, викликавши справжній фурор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Усика.

Подія відбулася на благодійному заході, організованому родиною Усиків, аби підтримати дітей із Миколаєва, які втратили батьків через війну. Іво Бобул спершу виконав на сцені свої хіти, а згодом до нього приєднався Олександр Усик, і вони разом заспівали легендарну пісню.

Їхній дует викликав миттєву реакцію в коментарях під відео:

На заході також були присутні інші відомі представники українського шоубізнесу, серед яких Надя Дорофєєва, DREVO, Monatik та Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик уже в наступному своєму бою може зійтися в октагоні з популярним відеоблогером Джейком Полом. Як інформує «Главком», про це директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів Seconds Out.

За його словами, уже ведеться робота над наступним поєдинком Усика. Розглядаються кілька варіантів, серед них – бій за правилами ММА з Полом, який може відбутися на початку 2026 року.