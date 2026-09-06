Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці
У столиці України відбулося три раунди переговорів президента Володимира Зеленського з представниками Трампа
фото: Офіс президента

Американські посланці заявили про підготовку нового «пакета мирних пропозицій» та анонсували тристоронні переговори України, США та РФ

У неділю, 6 вересня, до Києва вперше прибули представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після чергового візиту до Москви, де вони провели переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками зустрічей в українській столиці американські посланці заявили про підготовку нового «пакета мирних пропозицій» та висловили сподівання на повернення до тристороннього формату переговорів за участі України, США та Росії. Про головні заяви сторін повідомляє «Главком».

Загалом у столиці України відбулося три раунди переговорів президента Володимира Зеленського з представниками Трампа. До української переговорної групи увійшли голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця. До діалогу також долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським на Софійській площі. Президент України, вітаючи американських представників, зазначив, що Київ давно очікував на їхній приїзд, та розповів, що російська сторона не дозволила американській делегації прилетіти до України літаками, попри готовність українських аеропортів прийняти гостей.

«Значний прогрес» і нові ідеї

За словами Стіва Віткоффа, після переговорів із російською стороною у США бачать «значний прогрес» у дипломатичному процесі. Американський представник також заявив, що його делегація привезла до Києва нові ідеї.

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці фото 1

Водночас Віткофф визнав, що для досягнення домовленостей Україні та Росії доведеться піти на компроміси. За його словами, головним завданням переговорного процесу залишається звуження розбіжностей між сторонами.

Американський посланець заявив, що Вашингтон вважає, що наразі існують «усі необхідні передумови» для просування до потенційної домовленості.

Кушнер анонсував новий «мирний пакет»

Однією з головних заяв за підсумками переговорів у Києві стало повідомлення Джареда Кушнера про роботу над комплексним «пакетом мирних пропозицій», яку доручив підготувати Дональд Трамп.

Кушнер наголосив, що метою американського президента є не просто припинення бойових дій, а створення рамкової угоди, яка забезпечила б довгостроковий мир.

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці фото 2

«Ідеться не лише про припинення конфлікту. Президент Трамп передусім зосереджений на тому, як створити рамкову угоду, яка б дійсно могла привести до тривалого миру», – заявив Кушнер.

За його словами, до розробки цього плану залучені представники різних структур американського уряду. Вони мають визначити, які саме елементи необхідні для забезпечення тривалого миру та що потенційна домовленість може означати для України, Росії та міжнародної спільноти.

США хочуть повернути тристоронній формат

Ще одним важливим результатом переговорів стала заява Кушнера про можливість повернення до тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.

Американський представник зазначив, що Вашингтон уже мав досвід безпосереднього спілкування з обома сторонами в такому форматі близько шести місяців тому. За його словами, саме повернення до тристоронніх контактів є одним із напрямів, який він та Віткофф вважають продуктивним.

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці фото 3

«Одна з речей, яку ми зі Стівом вважаємо дійсно продуктивною, – це повернення до тристороннього формату», – сказав Кушнер.

Він висловив сподівання, що найближчим часом у цьому питанні вдасться досягти прогресу. При цьому представник Трампа наголосив, що йдеться не лише про обговорення загальних політичних питань, а й про конкретні кроки для деескалації.

Позиція України щодо Донбасу не змінилася

Під час спільної пресконференції Зеленський окремо наголосив, що позиція України щодо Донбасу залишається незмінною. Президент зазначив, що питання східних територій не можна розглядати у відриві від усієї війни, оскільки Донбас є однією з головних територіальних цілей Росії та важливим геополітичним форпостом України.

Зеленський також припустив, що після виборів у Росії Кремль може провести нову мобілізацію для посилення наступальних дій саме на цьому напрямку.

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці фото 4

Таким чином, попри заяви американської сторони про прогрес, територіальне питання залишається одним із найскладніших аспектів потенційного мирного врегулювання.

Київ очікує від США додаткової підтримки

Зеленський також заявив, що в разі продовження війни протягом зимового періоду Україна розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів. За його словами, Київ прагне забезпечити надійну підтримку як із боку США, так і з боку європейських партнерів. Особливе значення президент надав посиленню української протиповітряної оборони та підтримці енергетичної системи.

«Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку – і щодо ППО, і щодо енергетичної підтримки», – сказав Зеленський.

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці фото 5

Він також повідомив, що Росія останніми днями суттєво посилила повітряні атаки по Україні. Київ, за його словами, відповідатиме на російські удари, однак головним пріоритетом залишається дипломатичний шлях до зниження рівня ескалації.

Україна готує «план Б»

Паралельно Україна готується до можливого продовження російських атак. Зеленський розповів, що десятки українських компаній уже працюють над технологіями для масового перехоплення реактивних дронів.

Цей напрям президент назвав «планом Б», тоді як основним сценарієм для України залишається дипломатичне врегулювання.

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці фото 6

 «План А – максимально прискорити дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію», – наголосив Зеленський.

Президент також пожартував про відсутність російських ударів по столиці під час перебування американських представників.

«Ви сьогодні спрацювали краще, ніж системи Patriot. Прилітайте частіше, у наших людей буде можливість трішки пожити», – сказав Зеленський.

Віткофф про контакти із Путіним

Окремо Стів Віткофф заявив, що ефективна комунікація з Володимиром Путіним є, на його думку, необхідною умовою для припинення війни.

Американський представник наголосив на важливості збереження каналів зв’язку з російським президентом та встановлення особистих робочих відносин. За його словами, без комунікації між сторонами шанси на результативне врегулювання конфлікту є мінімальними.

Віткофф також заявив, що під час переговорів Путін та його політична команда ставилися до американської делегації з повагою.

Чи можливе завершення війни до зими

Джаред Кушнер водночас визнав, що завершити бойові дії до настання зими буде надзвичайно складно. За його словами, наразі неможливо точно спрогнозувати, коли саме сторони зможуть досягти та підписати потенційні домовленості.

Він наголосив, що у дипломатії «нічого не завершено, доки все не завершено», а тому переговорний процес потребує подальшої роботи.

Водночас Кушнер висловив сподівання на прогрес найближчим часом. У центрі подальших зусиль США залишаються підготовка нового мирного пакета, пошук компромісів між Києвом і Москвою та можливе відновлення безпосереднього тристороннього діалогу між Україною, Сполученими Штатами та Росією.

Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці фото 7

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами президента, протягом дня відбулося три раунди переговорів. До одного з них долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Перед приїздом до Києва Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де понад три години провели на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася без оголошення про суттєві домовленості.

Читайте також:

Теги: росія Стів Віткофф переговори Вашингтон президент Україна Володимир Зеленський Дональд Трамп путін Донбас Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 11 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня 2026: традиції та молитви
10 серпня, 22:00
День Незалежності України – найголовніше свято для кожного українця
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
24 серпня, 05:55
Fiinka відреагувала на новий статус своєї пісні
Росія визнала «екстремістською» пісню української співачки
12 серпня, 16:25
Буданов пояснив, чи є необхідність мобілізовувати жінок
Буданов відреагував на заклик мобілізовувати українських жінок
27 серпня, 12:40
Колишня перша леді Катерина Ющенко святкує день народження
Ющенко щемливо привітав дружину з ювілеєм
1 вересня, 12:35
Атака РФ пошкодила квартиру в одному з районів Києва
Унаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівку в Києві
25 серпня, 08:54
Ключовий центр Wildberries у Центральній Росії загорівся після атаки
Атака на Wildberries під Тамбовом. Влада звернулася до жителів
26 серпня, 09:03
Зеленський натякнув, якою може бути відповідь України на удар по будівлі СБУ
Удар по СБУ. Зеленський натякнув, якою буде відповідь (фото)
4 вересня, 18:52
Зеленський назвав Донбас питанням усієї війни
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
Сьогодні, 19:33

Події в Україні

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026
206 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 вересня 2026
Журналісти знайшли будинок генпрокурора Кравченка, за ремонт якого відповідав Кропива
Журналісти знайшли будинок генпрокурора Кравченка, за ремонт якого відповідав Кропива
Чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі «Укрзалізниці» (фото)
Чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі «Укрзалізниці» (фото)
Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці
Візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими
Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
111K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua