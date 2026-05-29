Суд конфіскував майно Таїсії Повалій на користь держави

Окрім нерухомості та автомобілів, Україна отримала права на пісні співачки, яка підтримала російську агресію

Вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора. За даними слідства, співачка брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так звану «спеціальну військову операцію», виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Суд призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також Повалій заборонили обіймати певні посади строком на 15 років. Окрім цього, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього майна засудженої в дохід держави.

У прокуратурі нагадали, що після переїзду до Москви співачка продовжила творчу діяльність у Росії, а у 2023 році отримала громадянство РФ.

За матеріалами справи, вона брала участь у концертах на підтримку російської армії та заходах, присвячених окупації українських територій, а також регулярно з'являлася в ефірі російських пропагандистських медіа. Ще у 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів Повалій.

Йшлося про земельні ділянки та об'єкти нерухомості на Київщині, транспортні засоби, зброю, а також майнові права на дев'ять музичних творів. У 2025 році права на ці музичні композиції були офіційно зареєстровані за державою Україна.

Таїсія Повалій тривалий час була однією з найвідоміших українських естрадних співачок. У 2012 році вона стала народною депутаткою Верховної Ради від «Партії регіонів». Після Революції Гідності артистка виїхала до Росії, а після початку повномасштабної війни відкрито підтримала політику Кремля та регулярно брала участь у пропагандистських заходах на території РФ.

Нагадаємо, що фонд державного майна України розпочав процедуру підготовки до продажу будинку площею майже 443 кв. м у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині, що раніше належав співачці Таїсії Повалій. Нерухомість виставлять на електронний аукціон у системі Prozorro.Продажі орієнтовно за чотири місяці.