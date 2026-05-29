Суд конфіскував майно Таїсії Повалій на користь держави

Єгор Голівець
Повалій отримала 12 років тюрми та втратила все майно
фото: Офіс Генерального Прокурора
Окрім нерухомості та автомобілів, Україна отримала права на пісні співачки, яка підтримала російську агресію

Вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора. За даними слідства, співачка брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так звану «спеціальну військову операцію», виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Суд призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також Повалій заборонили обіймати певні посади строком на 15 років. Окрім цього, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього майна засудженої в дохід держави.

У прокуратурі нагадали, що після переїзду до Москви співачка продовжила творчу діяльність у Росії, а у 2023 році отримала громадянство РФ.

За матеріалами справи, вона брала участь у концертах на підтримку російської армії та заходах, присвячених окупації українських територій, а також регулярно з'являлася в ефірі російських пропагандистських медіа. Ще у 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів Повалій.

Йшлося про земельні ділянки та об'єкти нерухомості на Київщині, транспортні засоби, зброю, а також майнові права на дев'ять музичних творів. У 2025 році права на ці музичні композиції були офіційно зареєстровані за державою Україна.

Таїсія Повалій тривалий час була однією з найвідоміших українських естрадних співачок. У 2012 році вона стала народною депутаткою Верховної Ради від «Партії регіонів». Після Революції Гідності артистка виїхала до Росії, а після початку повномасштабної війни відкрито підтримала політику Кремля та регулярно брала участь у пропагандистських заходах на території РФ.

Нагадаємо, що фонд державного майна України розпочав процедуру підготовки до продажу будинку площею майже 443 кв. м у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині, що раніше належав співачці Таїсії Повалій. Нерухомість виставлять на електронний аукціон у системі Prozorro.Продажі орієнтовно за чотири місяці.

