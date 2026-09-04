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Відомий російський актор пішов на війну проти України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Іван Захава пояснив, чому вирішив піти воювати проти України
фото: Іnstagram.com/zakhava

Іван Захава добровільно долучився до окупантів

Російський актор Іван Захава пішов на війну проти України. Артист заявив, що зобов'язаний віддати свій борг Росії, тож став учасником так званого «СВО». Як повідомляє «Главком», про це пишуть російські ЗМІ.

Іван Захава був актором трупи російського театру ім. Вахтангова. Директор театру заявив, що одна з вистав зникла з афіш, де Захава грає головну роль. Причиною стало те, що артист відправився на війну.

«Багато хто запитує, чому в афіші немає вистави «Варшавська мелодія»? Я поясню. Тому що наш артист Іван Захава, який грає в цій виставі головну роль, Віктора, йде добровольцем у зону «СВО». І поки вистава «Варшавська мелодія» зникає з репертуару», – сказав директор.

Відомий російський актор пішов на війну проти України
Відомий російський актор пішов на війну проти України
фото: Іnstagram.com/zakhava

За словами самого Івана Захави, він вважає, що кривава війна Росії проти України є важливішою за театр. Тож він вирішив долучитися до окупантів. «Мені здається, сьогодні є речі важливіші за сцену та театр. У всякому разі для мене. Є таке поняття, обов’язок перед Батьківщиною. Для мене це не просто слова», – додав він.

Іван Захава заявив, що частиною російської окупаційної армії є його «обов’язком перед Батьківщиною»
Іван Захава заявив, що частиною російської окупаційної армії є його «обов’язком перед Батьківщиною»
фото: Іnstagram.com/zakhava

Іван Захава заявив, що має військовий досвід. Тому стати частиною російської окупаційної армії є його «обов’язком перед Батьківщиною». «Я колишній військовий, бував у гарячих точках… У мене є досвід, який сьогодні може стати в нагоді. І я вирішив добровольцем піти на «СВО». Це виважене, продумане рішення», – сказав артист.

Зазначається, що прадід Івана Захави, актор Борис Захава, народився у Павлограді на території сучасної Дніпропетровської області України. Однак чи був Борис Захава українцем за національністю, невідомо. Він мав російське громадянство, його батько був уродженцем Тульської губернії, а мати дочкою залізничника з Павлограда. 

Нагадаємо, репер Влад Мармеладов, який два роки воював у складі окупаційної російської армії, загинув на війні в Україні. Мармеладов служив у російській 1-ї окремій бригаді спеціального призначення. За повідомленнями російських медіа, репер влітку цього року перебував на окупованій РФ частині Запорізької області.

Російський актор Павло Чернявський загинув на війні в Україні. Артист-окупант брав участь у так званому «СВО». Актор підписав контракт із російським Міністерством оборони в грудні 2025 року та перебував у складі окупаційних військ Росії. 

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Теги: росія війна актор росіяни

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