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Російський актор з «Бандитського Петербурга» отримав заочний вирок в Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Російський актор з «Бандитського Петербурга» отримав заочний вирок в Україні
Дмитро Пєвцов публічно підтримує дії російських агресорів
фото з відкритих джерел

Засуджений є депутатом Держдуми та входить до кола наближених до Кремля

10 років тюрми заочно отримав російський актор Дмитро Пєвцов, який публічно підтримував та пропагував війну РФ проти України. Як повідомляє СБУ, Пєвцов є депутатом російської Держдуми та входить до кола наближених до Кремля «публічних діячів», що відкрито вихваляють дії російських агресорів.

Зокрема, Служба безпеки зібрала доказову базу і задокументувала, що актор Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі очільника Кремля Путіна.

Також Пєвцов часто виступав в ефірах російських телеканалів, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. А в інтерв’ю російським пропагандистам розповідав, як він особисто «голосував за приєднання» тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Дмитро Пєвцов заперечував воєнні злочини російських окупантів на тимчасово захоплених ними територіях, зокрема у Маріуполі.

На підставі зібраних доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні цього року Міністерство культури і стратегічних комунікацій України включило російського актора Микиту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Той систематично здійснював в'їзди на тимчасово окуповані території України, аби «підіймати дух» російських військових.

«Главком» повідомляв, що петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідну кількість підписів для розгляду її урядом. Автор і підписанти петиції просять Кабмін заборонити пісні російською мовою на платформах Apple Music, Spotify тощо.

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Теги: росія СБУ пропаганда війна Україна

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