Одна з найбільших авіакомпаній Близького Сходу скасувала рейси до РФ

Авіакомпанія не попередила клієнтів заздалегідь

Авіакомпанія Air Arabia масово скасувала рейси до Росії, заплановані на жовтень і грудень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Першими про скасування бронювань дізналися туроператори та агенти. Авіакомпанія не попередила клієнтів заздалегідь і повідомляє про зміни лише на запит. Попри скасування рейсів, сайт перевізника продовжує продавати квитки з Москви, Єкатеринбурга, Казані, Уфи та Самари на жовтневі дати.

Компанія підтвердила скасування рейсів і пообіцяла повернути гроші. Подібні ситуації вже траплялися. У серпні пасажири рейсу з Москви до Шрі-Ланки дізналися про скасування вильоту в аеропорту.

Air Arabia – бюджетна авіакомпанія, головний офіс якої розташований у міжнародному аеропорту Шарджі, Об'єднані Арабські Емірати. Є першою бюджетною авіакомпанією на Близькому Сході. Виконує рейси у 67 напрямках, включаючи Близький Схід, Північну Африку, Індію, Центральну Азію й Європу.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії, що російський повітряний простір стає небезпечним.

Також 2 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив, що Україна направила до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) повідомлення про небезпеку російського неба.

Згодом авіакомпанія Air Tanzania з 4 вересня призупинила рейси між Дар-ес-Саламом і Москвою. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський попередив міжнародних перевізників про зростання небезпеки для цивільної авіації в повітряному просторі Росії.