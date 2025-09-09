Головна Скотч Шоу-біз
Супермодель Сніжана Онопко чекала на це все своє життя і здійснила задумане в церкві (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Сніжана Онопко зі своїм другим чоловіком
фото: Instagram/snejanaonopka15

38-річна зірка світових подіумів обвінчалась зі своїм чоловіком

Модель Сніжана Онопко повідомила, що пройшла обряд вінчання разом зі своїм чоловіком. Для цього зіркове подружжя обрало одну з церков в столиці Латвії, Ризі. Саме туди у 2022 році після початку повномасштабної війни переїхала Онопко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі супермоделі.

«Я така щаслива жінка! Я чекала цього моменту все своє життя. Люблю тебе до Місяця і назад! Дякую, що був зі мною всі ці роки, і попереду ще багато. У горі та радості», – підписала урочисті світлини Онопко двома мовами (англійською та російською).

Однією з перших Сніжану та її чоловіка, ім'я якого та рід діяльності модель не називає, привітала співачка Оля Полякова. 

Супермодель Сніжана Онопко чекала на це все своє життя і здійснила задумане в церкві (фото) фото 1
скриншот: Instagram/snejanaonopka15

Судячи з фотографій, на вінчанні Онопко та її чоловіка не були присутні родичі та друзі. Світлини, скоріш за все, зробив фотограф. За добу публікація набрала понад 260 тис. лайків лише в Instagram. До речі, в цій соцмережі на Онопко підписані 16,9 млн фоловерів.

Супермодель Сніжана Онопко чекала на це все своє життя і здійснила задумане в церкві (фото) фото 2
фото: Instagram/snejanaonopka15
Супермодель Сніжана Онопко чекала на це все своє життя і здійснила задумане в церкві (фото) фото 3
фото: Instagram/snejanaonopka15

Зі своїм другим офіційним чоловіком Сніжана Онопко відгуляли весілля влітку минулого року. Приховувати його обличчя супермодель не стала, як і відзначати профіль в соцмережах. Щодо першого чоловіка Онопко, то ним був український бізнесмен Микола Щур. Вони були разом 10 років, поки у 2020-му супермодель не подала на розлучення.

Тоді Сніжана Онопко розповіла публічно, що чоловік застосовував до неї фізичне насильство протягом усього шлюбу. Також модель додала – він не погоджувався розлучатися з нею та хотів забрати її майно. Від початку повномасштабної війни Онопко не давала інтерв'ю.

Сніжана Онопко з другим чоловіком на своєму весіллі в Ризі
Сніжана Онопко з другим чоловіком на своєму весіллі в Ризі
фото: Instagram/snejanaonopka15

