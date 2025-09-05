Оля Полякова неочікувано викрадає…Машу Єфросиніну у новому кліпі

Маша Єфросиніна та Оля Полякова «вкрали» одна одну у новому кліпі

Співачка Оля Полякова презентувала нову відеороботу на свій сингл «Вкрала», де разом із нею у кадрі з’явилась її подруга та колега по шоу «Дорослі дівчата» Маша Єфросиніна. Про це повідомляє «Главком».

Відео не є сюжетною драмою, а скоріше відображає день, сповнений сміху, легкості та свободи. Артистки показали, як важливо іноді вирватися зі щоденної рутини, щоб «прожити момент на повну». За словами Полякової, ця робота присвячена жіночій дружбі та вмінню насолоджуватися життям.

«Іноді нам обом потрібно просто сказати: «Стоп!» — Оля Полякова

«Іноді нам обом потрібно просто сказати: стоп! – і вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом», – розповіла співачка.

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що дуже любить зйомки та давно мріяла спробувати себе в цікавій ролі на великому екрані, а тут отримала неочікувану пропозицію від подруги. Вона додала, що погодилася із задоволенням, бо для неї це чудова можливість знятися у кліпі «найкрасивішої та найсексуальнішої подруги».

Пісня «Вкрала» стане частиною майбутнього альбому Олі Полякової під назвою «Жінка з цікавим майбутнім». Це емоційний та іронічний трек про рішучість та свободу жінки, яка не боїться проявляти свої бажання.

