Онука Ротару «засвітилася» поряд із Трампом (фото)

Ростислав Вонс
Софія Євдокименко відвідала одну з найпрестижніших тенісних подій світу, на якій був присутній Трамп
Онука легендарної української співачки зробила селфі з американським президентом

Онука легендарної української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко побувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. У своєму Instagram вона виклала серію відео та фото з трибун, де потрапив американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Євдокименко.

Серед опублікованих кадрів – селфі з матір’ю та знімки, зроблені під час матчу. На задньому плані можна помітити американського президента Дональда Трампа та його радника Стівена Віткоффа, які спостерігали за грою з VIP-ложі.

Як відомо, Софія Євдокименко тривалий час мешкає у Сполучених Штатах. Там вона здобуває освіту, працює в модельному бізнесі та розвиває власний бренд косметики для догляду за шкірою, про який детальніше розповідала у своєму Instagram-блозі.

До слова, онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показалася зі своєю мамою Світланою за кордоном. Євдокименко у своєму фотоблогу показала низку світлин з Риму.

Теги: Дональд Трамп Софія Ротару

