Телеведучий Костянтин Грубич зробив фото на прогулянці з сином, який втратив кінцівку на війні

Захисник України Ярослав Грубич проходить реабілітацію в столиці

Майже два місяці 28-річний захисник України Ярослав Грубич проходить реабілітацію після втрати руки на фронті. Весь цей час його підтримують близькі, зокрема, батько Костянтин Грубич. Телеведучий та військовослужбовець прогулялись вулицями Києва та вирішили важливе питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Костянтина Грубича

«Вирішили одну актуальну для нас обох із Ярославом проблемку: зробили ортопедичні устілки для взуття. Мені вже давно час, бо їх треба оновлювати. Ярикові нові залишилися в берцях, яких після поранення вже немає. Потім мали годинку на обід і на неквапливу майже прогулянку містом. Погода сприяла. Обидвоє ми тут пішки ходили неначе сто років тому. Побачили знакові будівлі Києва після прильотів. Я подумав: не тільки люди зазнали поранень. Хоча ні, з людьми важче і страшніше», – написав Констянтин Грубич.

Публікацію з прогулянки у своєму Facebook зробив і Ярослав Грубич, який до мобілізації працював режисером та оператором. «Ліва рука вийшла в люди. Контузія привіталась. Але жити можна! Трохи самостійно, трохи з Костянтином Грубичем», – зазначив Ярослав Грубич.

Вже після спільного дозвілля з батьком, захисник України показав фотографію, яку зробив в лікарняній палаті, де проходить реабілітацію.

«Прогулянка була цікавою, повертаємось у світ чудес: палата, перевʼязки, прегабаліни (діюча речовина в медичних препаратах. – «Главком»), краплі, ворожки, уколи, довгі коридори, ПТСР», – підсумував Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич в лікарні фото: Facebook/yarhrubych

