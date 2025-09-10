Військові стежать за ситуацією: Польща прокоментувала російську атаку на Україну

В повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки

У ніч з 9 на 10 вересня російські війська завдали чергового масованого авіаудару по Україні. У зв’язку з цим, як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, для гарантування безпеки свого повітряного простору були активовані всі необхідні процедури, передає «Главком».

Наразі в повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційна розвідка перебувають у стані найвищої готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, особливо в прикордонних районах.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує стежити за поточною ситуацією, а підрозділи залишаються готовими до негайного реагування.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські ударні дрони «шахед» перетнули кордон України та були зафіксовані в повітряному просторі Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

До слова, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

Повідомлялося, що серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.