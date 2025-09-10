Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військові стежать за ситуацією: Польща прокоментувала російську атаку на Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Військові стежать за ситуацією: Польща прокоментувала російську атаку на Україну

В повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки

У ніч з 9 на 10 вересня російські війська завдали чергового масованого авіаудару по Україні. У зв’язку з цим, як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, для гарантування безпеки свого повітряного простору були активовані всі необхідні процедури, передає «Главком».

Наразі в повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційна розвідка перебувають у стані найвищої готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, особливо в прикордонних районах.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує стежити за поточною ситуацією, а підрозділи залишаються готовими до негайного реагування.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські ударні дрони «шахед» перетнули кордон України та були зафіксовані в повітряному просторі Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

До слова, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

Повідомлялося, що серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

Теги: Польща військові безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь та РФ відпрацюють «планування застосування» ядерної зброї
Білорусь на навчаннях з РФ відпрацює застосування ядерної зброї та «Орєшника»
13 серпня, 15:07
Макрон зробив нові заяви щодо України
Європейські військові мають допомогти Україні у наземних операціях – Макрон
19 серпня, 08:13
Після передачі двох Patriot у Нідерландів залишиться одна система
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot, аби захистити центр допомоги Україні
20 серпня, 21:18
На нараді брали участь головнокомандувачі збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США
Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки для України
21 серпня, 23:12
«Послугами» церкви за весь час існування скористалося понад 20 тис. військових
«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля
27 серпня, 16:50
БпЛА вдарили по електропідстанції у місті Кропоткін
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електропідстанція
1 вересня, 03:31
Офіс президента відповів, чи триватиме мобілізація після припинення вогню
Офіс президента відповів, чи триватиме мобілізація після припинення вогню
2 вересня, 23:53
Богдан Верхомій був учасником Антитерористичної операції (АТО)на сході України
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія
7 вересня, 09:00
Росіяни погрожують здійснити небезпечний запуск двох реакторів без дозволу МАГАТЕ
«Це – пастка». Експерт пояснив, чому Путін вже «погодився» пустити Україну на Запорізьку АЕС
5 вересня, 17:22

Події в Україні

Військові стежать за ситуацією: Польща прокоментувала російську атаку на Україну
Військові стежать за ситуацією: Польща прокоментувала російську атаку на Україну
Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу
Трамп заявив, що війну завершити важко через ненависть між Путіним і Зеленським
Трамп заявив, що війну завершити важко через ненависть між Путіним і Зеленським
Засідання «Рамштайну», презентація Apple. Головне за 9 вересня
Засідання «Рамштайну», презентація Apple. Головне за 9 вересня
Поліцейські показали перші хвилини після удару по Яровій (відео)
Поліцейські показали перші хвилини після удару по Яровій (відео)
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua