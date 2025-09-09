Усик відвідав показ голлівудського фільму, де зіграв роль бійця ММА

Олександр Усик відвідав міжнародний кінофестиваль у Торонто де проходив показ фільму за його участю

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав 50-й Міжнародний кінофестиваль у Торонто. В рамках кінофестивалю відбувся показ фільму «Smashing Machine» (Машина, що трощить), у якому він зіграв роль легендарного бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Катерину Усик.

Усик на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, де проходив показ фільму «Smashing Machine», (Машина, що трощить) за його участю pic.twitter.com/ZeJ8C3GqRs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2025

Як відомо, Головну роль у цій стрічці виконав відомий актор Двейн «Скеля» Джонсон.

Нагадаємо, за сюжетом фільму, який був презентований на Венеційському фестивалі та отримав 15-хвилинні овації, український боєць Ігор Вовчанчин є головним суперником Марка Керра, прізвисько якого і стало назвою стрічки. Усик відзняв свої сцени ще до початку тренувального табору перед поєдинком з Даніелем Дюбуа, у якому українець здобув перемогу.

Офіційний трейлер The Smashing Machine

Стрічка висвітлює жорстокі ММА-бої кінця 90-х років, коли правила тільки формувались. Вовчанчин двічі зустрічався з Керром у поєдинках, які стали класикою. Перша зустріч закінчилася перемогою українця, але результат було анульовано через тоді ще невизначені правила. У другому бою українець здобув чисту перемогу.