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The Beatles отримають новий музей у центрі Ліверпуля

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Новий простір організують на іншій локації
фото: beatlesstory

Експозицію розширять більш ніж учетверо, а у вежі St Johns Beacon з'явиться панорамний майданчик у стилі Yellow Submarine

Музей The Beatles Story переїде з Альберт-Доку до центру Ліверпуля. Компанія Apple Corps, яку заснував гурт, 18 жовтня анонсувала нову локацію площею понад 9 тис. кв. м, а відкриття запланували на 2028 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт The Beatles.

Новий музей розмістять у колишньому приміщенні ринку Сент-Джонс (St Johns Market) у торговому центрі St Johns Shopping Centre, навпроти залізничного вокзалу Ліверпуль-Лайм-стріт. Нині музей працює в районі Альберт-Док. Нова площа становитиме 100 тис. кв. футів (близько 9,3 тис. кв. м), тобто більш ніж учетверо більше, ніж у нинішнього простору.

Музей перейде під управління Apple Corps – компанії, яку гурт заснував 1968 року для керування своїми творчими та бізнес-інтересами. Вона візьме на себе роботу музею на нинішньому місці у 2027 році, а в 2028-му перенесе його до нової будівлі. Це стане першим офіційним простором для шанувальників в Ліверпулі, яким керуватиме сама компанія, і лише другим постійним після простору на 3 Savile Row у Лондоні, який має відкритися наприкінці 2027 року.

Від післявоєнного Ліверпуля до світової слави

Відвідувачі зможуть кілька годин мандрувати світом, який створив The Beatles: від вулиць післявоєнного Ліверпуля та формувальних років у Гамбурзі до вибуху бітломанії та міжнародної слави. Для цього використають імерсивні технології, оригінальні артефакти й відтворені декорації. Шанувальники зможуть «зайти» в клуб The Cavern, студію Abbey Road, на стадіон Shea Stadium, на лондонську вулицю Савіл-Роу та в інші знакові місця історії гурту.

The Beatles отримають новий музей у центрі Ліверпуля фото 1

Частину таких локацій створять із декорацій і реквізиту майбутньої кіноподії режисера Сема Мендеса «The Beatles: A Four-Film Cinematic Event» – чотирьох фільмів, які Sony випустить у кінотеатрах у квітні 2028 року. Новий музей відкриють невдовзі після цієї прем'єри.

The Beatles отримають новий музей у центрі Ліверпуля фото 2

Панорамний майданчик у стилі Yellow Submarine

Окрім музею, відвідувачі побачать і нову атракцію в St Johns Beacon – другій за висотою будівлі Ліверпуля. Там облаштують оглядовий майданчик у стилі Yellow Submarine з панорамою міста на 360 градусів. Вежа працюватиме як окрема атракція, але квитки на неї та на музей можна буде придбати разом.

The Beatles отримають новий музей у центрі Ліверпуля фото 3

Кошти від квитків підуть молодим митцям

Кожен проданий до The Beatles Story квиток вноситиме кошти до благодійної ініціативи Apple Corps Liverpool Trust. Вона надаватиме фінансову підтримку й можливості молодим ліверпульським артистам та місцевим культурним проєктам. Деталі роботи фонду обіцяють оголосити пізніше.

Що кажуть Маккартні, Старр і влада

Пол Маккартні назвав «неймовірним і зворушливим», що люди досі цікавляться історією гурту. «Я люблю Ліверпуль. Це частина мене, частина того, ким є The Beatles», – сказав він. Рінго Старр підкреслив, що йому особливо приємно бачити, як кошти від квитків підуть на підтримку нових ліверпульських артистів: «У душі я досі ліверпулець».

The Beatles отримають новий музей у центрі Ліверпуля фото 4

Генеральний директор Apple Corps Том Грін порівняв майбутній заклад із Грейсленд і Доллівуд і додав, що для The Beatles природно мати світовий центр для фанатів у місті, де все почалося. Мер регіону Ліверпуль-Сіті Стів Ротерем зазначив, що проєкт дасть мільйонам шанувальників ще одну причину відвідати «духовний дім» гурту.

The Beatles отримають новий музей у центрі Ліверпуля фото 5

Нагадаємо, у 2023 році перед «Євробаченням» у Ліверпулі скульптуру The Beatles одягли у вишиванки.

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Теги: музика Велика Британія Ліверпуль Пол Маккартні музей

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