Пасажирка літака Ryanair ледве не зірвала політ витівкою на борту: її затримала поліція

Туристка не реагувала на зауваження стюардеси та пілота

Поліція Великої Британії в аеропорту Іст-Мідлендс затримала пасажирку літака авіакомпанії Ryanair. Жінка ледве не зірвала політ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Mirror.

Інцидент на борту літака, який прямував з острову Крит, що у Греції, до Великої Британії. Як розповів один з пасажирів, туристка під час польоту почала палити електронну сигарету.

Жінці двічі зробили зауваження, однак вона продовжила палити прямо у салоні літака. Після того, як до пасажирки звернулася з попередженнями стюардеса, а пілот згодом повідомив по гучномовцю, що дані жінки передадуть поліції, якщо вона продовжить палити.

Однак звернення пілота ніяк не вплинуло на поведінку туристки. За словами пасажирів, коли вона ще раз спробувала палити, стюардеса забрала в неї вейп, а також паспорт та посадковий талон.

Коли літак прибув до Великої Британії, пасажирку затримала поліція. «Після прибуття до Великої Британії 30-річну жінку заарештували за підозрою у курінні в літаку, зареєстрованому у Великій Британії, у час, коли куріння було заборонено, і її справа була вирішена в позасудовому порядку», – повідомив представник правоохоронних органів Лестерширу.

Про інцидент також висловився представник авіакомпанії Ryanair. «Ryanair дотримується суворої політики нульової терпимості щодо неналежного поводження пасажирів. Ми й надалі вживатимемо рішучих заходів для боротьби з неадекватною поведінкою пасажирів, забезпечуючи, щоб усі пасажири та екіпаж подорожували в атмосфері поваги та без стресу, без зайвих перешкод», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії Ryanair був змушений повернутися до аеропорту грецьких Салонік невдовзі після зльоту через розгерметизацію салону. За словами очевидців, під час інциденту 60-річного пасажира частково затягнуло в отвір від ілюмінатора, однак його врятував пристебнутий ремінь безпеки,