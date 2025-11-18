Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Пол Маккартні проти ШІ: музикант записав оригінальний трек

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Музикант виступив проти нових законів Британії, що дозволяють ШІ використовувати композиції
фото із відкритих джерел

Пол Маккартні приєднався до протесту музичної індустрії проти штучного інтелекту 

Легендарний музикант Пол Маккартні приєднався до глобального протесту проти використання штучного інтелекту (ШІ) у музичній індустрії, записавши «німий» трек, який увійде до колективного альбому-протесту. Про це пише «Главком» із посиланням на  The Guardian.

Як повідомляє The Guardian, проєкт під назвою «Це те, чого ми хочемо?» («Is This What We Want?») об'єднав тисячі музикантів у Великій Британії. Трек Пола Маккартні складається здебільшого з тихого шипіння та клацань, а його тривалість становить 2 хвилини 45 секунд.

Головна мета альбому – висловити рішучий протест проти законодавчих змін, які розглядаються у Британії. У разі їх ухвалення компанії, що розробляють ШІ, зможуть навчати свої алгоритми на музичних композиціях авторів без їхнього дозволу. 

Окрім Пола Маккартні, в написанні альбому взяли участь інші світові зірки, серед яких: композитор Ганс Циммер, поп-співачка Кейт Буш, вокаліст The Gorillaz Деймон Албарн, Гурт Pet Shop Boys.

Кожен окремий трек на альбомі названий однією літерою. Якщо скласти всі назви пісень у правильному порядку, виходить вислів: «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку музики заради вигоди ШІ-компаній». Це пряме послання до влади, яке закликає захистити інтелектуальну власність музикантів.

Раніше британський музикант Пол Маккартні повідомив, що штучний інтелект допоміг дописати нову та останню пісню The Beatles, яка буде випущена наприкінці цього 2023 року. Музикант розповів, що він використав нову технологію, щоб «витягти» голос покійного учасника гурту Джона Леннона зі старого демозапису та завершити пісню, якій уже кілька десятків років. Композиція, ймовірно, називається «Now And Then» і зроблена на демо, яке Леннон записав за рік до своєї смерті в 1980 році. Пісня спочатку була на касеті під назвою «Для Пола», яку Маккартні подарувала Йоко Оно в 1994 році.

До слова, штучний інтелект зняв кліп для української співачки. Tayanna у новій відео роботі показала, якою її бачить штучний інтелект. Співачка зняла атмосферне відео на пісню «Неабищо».

Читайте також:

Теги: штучний інтелект відео Пол Маккартні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти вважають суперінтелект небезпечним
«Хрещені батьки» ШІ виступили за мораторій на суперінтелект
24 жовтня, 15:32
ЗСУ продовжують знищувати окупантів
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ
1 листопада, 06:47
OpenAI оновила правила використання ChatGPT
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
2 листопада, 07:28
За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, кіт перебуває в страху
У мережі завірусилося відео, на якому дитина розмальовує кота фломастерами. Реакція поліції та зоозахисників
3 листопада, 13:46
Українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
6 листопада, 22:42
Україна першою захистить інфраструктуру «Стіною дронів»
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
14 листопада, 19:26
У листопаді 2023 року мешканець області, перебуваючи в Одесі, навмисно знімав на мобільний телефон роботу українських військових під час відбиття обстрілу
За відео з роботою ППО тіктокер з Одещини проведе п'ять років за ґратами
6 листопада, 13:47
Засновниця ImageNet назвала розуміння руху та відстані основою для машинного інтелекту
«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту
Вчора, 14:03
Киянка дізналася про загибель рідної людини під нас обстрілу Києва. 14 листопада 2025 року
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
14 листопада, 10:24

Шоу-біз

Пол Маккартні проти ШІ: музикант записав оригінальний трек
Пол Маккартні проти ШІ: музикант записав оригінальний трек
Ярмак різко розкритикував відомих зірок за «пристосуванство»
Ярмак різко розкритикував відомих зірок за «пристосуванство»
Руслані Писанці виповнилося би 60. Творчий шлях української акторки
Руслані Писанці виповнилося би 60. Творчий шлях української акторки
Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні
Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні
Скандал з Міндічем: зірки розпочали бойкот концерту «Кварталу»
Скандал з Міндічем: зірки розпочали бойкот концерту «Кварталу»
Як викидали «Територію А» з ефіру. Рудницька назвала артиста, який доклав руку
Як викидали «Територію А» з ефіру. Рудницька назвала артиста, який доклав руку

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua