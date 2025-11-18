Пол Маккартні проти ШІ: музикант записав оригінальний трек

Пол Маккартні приєднався до протесту музичної індустрії проти штучного інтелекту

Легендарний музикант Пол Маккартні приєднався до глобального протесту проти використання штучного інтелекту (ШІ) у музичній індустрії, записавши «німий» трек, який увійде до колективного альбому-протесту. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як повідомляє The Guardian, проєкт під назвою «Це те, чого ми хочемо?» («Is This What We Want?») об'єднав тисячі музикантів у Великій Британії. Трек Пола Маккартні складається здебільшого з тихого шипіння та клацань, а його тривалість становить 2 хвилини 45 секунд.

Головна мета альбому – висловити рішучий протест проти законодавчих змін, які розглядаються у Британії. У разі їх ухвалення компанії, що розробляють ШІ, зможуть навчати свої алгоритми на музичних композиціях авторів без їхнього дозволу.

Окрім Пола Маккартні, в написанні альбому взяли участь інші світові зірки, серед яких: композитор Ганс Циммер, поп-співачка Кейт Буш, вокаліст The Gorillaz Деймон Албарн, Гурт Pet Shop Boys.

Кожен окремий трек на альбомі названий однією літерою. Якщо скласти всі назви пісень у правильному порядку, виходить вислів: «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку музики заради вигоди ШІ-компаній». Це пряме послання до влади, яке закликає захистити інтелектуальну власність музикантів.

Раніше британський музикант Пол Маккартні повідомив, що штучний інтелект допоміг дописати нову та останню пісню The Beatles, яка буде випущена наприкінці цього 2023 року. Музикант розповів, що він використав нову технологію, щоб «витягти» голос покійного учасника гурту Джона Леннона зі старого демозапису та завершити пісню, якій уже кілька десятків років. Композиція, ймовірно, називається «Now And Then» і зроблена на демо, яке Леннон записав за рік до своєї смерті в 1980 році. Пісня спочатку була на касеті під назвою «Для Пола», яку Маккартні подарувала Йоко Оно в 1994 році.

