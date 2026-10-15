Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія вирішила посилити далекобійні удари України – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британія вирішила посилити далекобійні удари України – Bloomberg
Україна отримає додаткові Storm Shadow
фото: MBDA

Лондон підготував додаткові ракети Storm Shadow для протидії російським атакам напередодні зими

Велика Британія планує передати Україні додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, щоб допомогти Збройним силам зривати російські операції, спрямовані проти цивільного населення та критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, обізнаних із планами британської влади, додаткові ракети мають посилити можливості України у протидії російським ударам напередодні зимового періоду.

Питання нового постачання обговорювали прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Лондоні 14 жовтня.

Співрозмовники Bloomberg погодилися розповісти про ці плани на умовах анонімності, оскільки інформацію про передачу озброєння офіційно ще не оприлюднили.

Британський уряд відмовився коментувати повідомлення. Кількість ракет Storm Shadow, які планують передати Україні, наразі залишається невідомою.

За словами співрозмовників Bloomberg, Лондон вважає оборонними діями застосування Україною далекобійного озброєння проти російських військових об'єктів, причетних до атак на цивільне населення та інфраструктуру.

Британська сторона виходить із того, що українська армія повинна мати можливість уражати об'єкти, які забезпечують підготовку та проведення російських ударів. За інформацією джерел агентства, останніми тижнями Росія наростила виробництво ракет і безпілотників із реактивними двигунами. Такі засоби ураження створюють додаткові загрози для української енергетики та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

У Лондоні вважають важливим забезпечити Київ можливостями для протидії цим атакам, зокрема шляхом застосування далекобійних ракет.

Водночас британська влада, за словами джерел Bloomberg, виступає проти припинення українських ударів по території Росії, доки Москва продовжує обстрілювати Україну.

Нагадаємо, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Під час переговорів сторони обговорили оборонну співпрацю, фінансову підтримку та посилення захисту українських міст від російських повітряних атак. За підсумками зустрічі британська сторона підтвердила рішення прискорити постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

Читайте також:

Теги: ракета Велика Британія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Рональд Рейган потискає руку Дональду Трампу на прийомі для членів фонду «Друзі мистецтва та збереження пам'яток у посольствах», Блакитна кімната Білого дому, Вашингтон, округ Колумбія, США, фотобюро президента Рональда Рейгана в Білому домі
Від Рейгана до Трампа: чому Україна стала випробуванням для США
13 жовтня, 15:21
Глава МЗС України Андрій Сибіга нагадав Лаврову про трибунал після його заяви про Зеленського
Сибіга відреагував на випад Лаврова проти Зеленського
12 жовтня, 17:40
Росія порушила перемир'я майже одразу післ яповідомлення про нього
Прем’єр Канади зробив заяву про енергетичне перемир’я після розмов із Трампом і Зеленським
12 жовтня, 10:54
Учасники круглого столу «Україна — ЄС: стан, виклики та перспективи нового етапу євроінтеграції»
Гроші від ЄС на світло будуть, але є жорсткий нюанс для України: пояснення експерта
8 жовтня, 18:19
Південна Корея заявила, що не допомагає Росії подолати паливну кризу
Південна Корея відповіла, чи допомагає Росії
7 жовтня, 17:38
Мерц заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим у Брюсселі
Чи буде вступ України до ЄС і допомога Заходу: Мерц у Києві назвав умови
4 жовтня, 16:18
За словами Трампа, динаміка втрат залишається вкрай високою
Трамп назвав цифри втрат у війні та заговорив про мир до зими
27 вересня, 15:59
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня, 00:00
Золкін пояснив, що ще у 2024 році почав замислюватися про військову службу
Золкін розповів, чому пішов у ЗСУ
18 вересня, 19:02

Соціум

«Вони це почали». Путін звинуватив Україну в ударах по НПЗ та пообіцяв відповідь
«Вони це почали». Путін звинуватив Україну в ударах по НПЗ та пообіцяв відповідь
Британія вирішила посилити далекобійні удари України – Bloomberg
Британія вирішила посилити далекобійні удари України – Bloomberg
Чорногорія посилила контроль за військовозобов'язаними українцями
Чорногорія посилила контроль за військовозобов'язаними українцями
Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
Глава МЗС Естонії розповів, як Росія планує підірвати підтримку України
Глава МЗС Естонії розповів, як Росія планує підірвати підтримку України
Шість Су-34 за одну ніч. Удар «Нептуном» оголив слабке місце російської авіації
Шість Су-34 за одну ніч. Удар «Нептуном» оголив слабке місце російської авіації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
74K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua