Британія вирішила посилити далекобійні удари України – Bloomberg

Лондон підготував додаткові ракети Storm Shadow для протидії російським атакам напередодні зими

Велика Британія планує передати Україні додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, щоб допомогти Збройним силам зривати російські операції, спрямовані проти цивільного населення та критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, обізнаних із планами британської влади, додаткові ракети мають посилити можливості України у протидії російським ударам напередодні зимового періоду.

Питання нового постачання обговорювали прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Лондоні 14 жовтня.

Співрозмовники Bloomberg погодилися розповісти про ці плани на умовах анонімності, оскільки інформацію про передачу озброєння офіційно ще не оприлюднили.

Британський уряд відмовився коментувати повідомлення. Кількість ракет Storm Shadow, які планують передати Україні, наразі залишається невідомою.

За словами співрозмовників Bloomberg, Лондон вважає оборонними діями застосування Україною далекобійного озброєння проти російських військових об'єктів, причетних до атак на цивільне населення та інфраструктуру.

Британська сторона виходить із того, що українська армія повинна мати можливість уражати об'єкти, які забезпечують підготовку та проведення російських ударів. За інформацією джерел агентства, останніми тижнями Росія наростила виробництво ракет і безпілотників із реактивними двигунами. Такі засоби ураження створюють додаткові загрози для української енергетики та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

У Лондоні вважають важливим забезпечити Київ можливостями для протидії цим атакам, зокрема шляхом застосування далекобійних ракет.

Водночас британська влада, за словами джерел Bloomberg, виступає проти припинення українських ударів по території Росії, доки Москва продовжує обстрілювати Україну.

Нагадаємо, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Під час переговорів сторони обговорили оборонну співпрацю, фінансову підтримку та посилення захисту українських міст від російських повітряних атак. За підсумками зустрічі британська сторона підтвердила рішення прискорити постачання засобів протиповітряної оборони Україні.