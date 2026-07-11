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Rolling Stones видали 25-й альбом за участі Пола Маккартні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сукупний вік трьох нинішніх учасників гурту – Джаггера, Річардса та Вуда – перевищує 240 років
фото: abc

Критики назвали Foreign Tongues одним із найкращих альбомів гурту за останні десятиліття

Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones випустив 25-й студійний альбом Foreign Tongues – платівку записали Мік Джаггер, Кіт Річардс і Ронні Вуд, а серед запрошених музикантів – Пол Маккартні, Роберт Сміт із The Cure та Чед Сміт із Red Hot Chili Peppers. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та ABC News.

Що увійшло в альбом

«Foreign Tongues», що можна перекласти як «Іноземні мови», складається з 14 треків – 12 нових композицій та двох каверів: на пісню Емі Вайнхаус You Know I'm No Good та на Beautiful Delilah рокера Чака Беррі. Гурт записав платівку менш ніж за місяць у лондонській студії Metropolis разом із продюсером Ендрю Уоттом, який також працював над попереднім альбомом Hackney Diamonds. Окреме місце в трек-листі посідає композиція Hit Me In The Head, у якій звучать партії ударних Чарлі Воттса – легендарного барабанщика гурту, який помер у 2021 році: цю частину записали ще за його життя.

Обкладинку альбому у стилі колажу створив нью-йоркський художник Натаніель Мері Квінн: зображене на ній обличчя на яскраво-червоному тлі поєднує риси Джаггера, Річардса та Вуда.

Обкладинка альбому «Foreign Tongues»
Обкладинка альбому «Foreign Tongues»
фото з відкритих джерел

Про що співають музиканти

Критики відзначають, що новий альбом вийшов за звичною для гурту формулою – блюз, кантрі, рок і фірмове гітарне звучання, – але водночас це цілком сучасна платівка. У кількох піснях музиканти звертаються до теми світової політики: журналісти Guardian і ABC News звернули увагу на трек Mr Charm, у якому Джаггер з іронією згадує мільярдера Ілона Маска, та на Covered In You – про сучасних автократів.

Зіркові гості

На платівці можна почути бас-гітару Пола Маккартні – колишнього учасника The Beatles, який раніше з The Rolling Stones на басу не грав. Партію записали майже спонтанно: за словами Джаггера, «панк-пісня» була готова вже за десять хвилин після того, як Маккартні зайшов у студію. Роберт Сміт із The Cure спершу просто завітав послухати запис, але Джаггер переконав його заспівати і зіграти на гітарі. Серед інших учасників – клавішник Бенмонт Тенч (соратник Тома Петті), музикант Стів Вінвуд та ударник Red Hot Chili Peppers Чед Сміт, який зіграв на завершальному треку.

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Допис, поширений The Rolling Stones (@therollingstones)

Другий творчий сплеск у 80+

Foreign Tongues вийшов через три роки після Hackney Diamonds (2023) – першого за 18 років альбому гурту з оригінальним матеріалом, який отримав премію «Ґреммі». До цього The Rolling Stones не випускали нової музики близько двадцяти років. Оглядач Guardian припускає, що новий творчий імпульс музикантам дала смерть Чарлі Воттса: усвідомлення того, що часу лишається не так багато, підштовхнуло Джаггера й Річардса повернутися в студію. Сукупний вік трьох нинішніх учасників гурту – Джаггера, Річардса та Вуда – перевищує 240 років.

Цікавий факт для українських шанувальників

Анонсуючи альбом навесні, гурт провів загадкову промокампанію: у різних країнах світу з'являлися вуличні постери зі словом «Foreign Tongues», написаним різними мовами, – серед них була й українська. А перший сингл Rough and Twisted спершу випустили вкрай обмеженим тиражем на вінілі під вигаданою назвою гурту The Cockroaches («Таргани»), перш ніж офіційно представити його як пісню Rolling Stones.

Нагадаємо, торік The Rolling Stones скасували європейський тур, який мав відбутися 2026 року. До слова, попередній альбом гурту Hackney Diamonds (2023) став першою платівкою з оригінальним матеріалом за 18 років і отримав премію «Ґреммі».

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Теги: музика партії смерть пісня художник музикант Пол Маккартні Ґреммі

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