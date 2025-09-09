Головна Скотч Шоу-біз
«Ти моє натхнення». Тіна Кароль показала 16-річного сина в різних образах (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Тіна Кароль та Веніамін Огір позували на декількох локаціях
фото: Facebook/tina.karol

Співачка оприлюднила знімки з сімейної фотосесії, яка набрала десятки тисяч лайків в соцмережах

Музична виконавиця Тіна Кароль опублікувала з десяток професійних фотографій. На них 40-річна народна артистка України позує з 16-річним сином Веніаміном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

На титульне фото Кароль поставила колаж з двох фото – архівного і поточного. В коментарях користувачі соцмереж зауважили, що за ці роки Веніамін Огір не тільки виріс, але й змужнів і став схожим на свого батька, продюсера Євгена Огіра. З ним Тіна Кароль була в шлюбі з 2008 року до квітня 2013-го. Чоловік співачки помер від онкології.

«Ти моє натхнення». Тіна Кароль показала 16-річного сина в різних образах (фото) фото 1
фото: Facebook/tina.karol

Під час фотосесії співачка з сином змінили декілька образів. «Ти моє натхнення», – так лаконічно підписала знімки Кароль. Лише за годину публікація набрала 40 тис. лайків в Instagram та ще 10 тис. у Facebook. Це вдвічі більше, ніж публікація з фото та відео артистки з концерту «Мозговий. Музика, що змінила епоху». Її вона зробила добу тому.

Слова підтримки в коментарях залишили як шанувальники Кароль, так і колеги по шоу-бізнесу з іншими користувачами соцмереж.

  • Хто цей чоловік? У мене в голові все ще хлопчик з білим кудрявим волоссячком.
  • Коли він встиг вирости? Гарні обидва.
  • Просто красень, мамине щастя. Успіхів завжди та в усьому!
  • Син – це гордість і всесвіт матері! Тіночка, ви прекрасна!
«Ти моє натхнення». Тіна Кароль показала 16-річного сина в різних образах (фото) фото 2
фото: Facebook/tina.karol
«Ти моє натхнення». Тіна Кароль показала 16-річного сина в різних образах (фото) фото 3
фото: Facebook/tina.karol

Зазначимо, що в листопаді Веніаміну виповниться 17 років, 11 з яких хлопець живе у Великій Британії. Там він здобуває освіту. Нещодавно в інтерв'ю проєкту «Тур зірками» Кароль зазначила, що Веніамін обрав для себе спеціалізації політологію, економіку і бізнес.

«Все своє життя я інвестувала у свою дитину, в його навчання. Тому що я впевнена, що розумні діти - це є майбутнє, це розумне майбутнє, стале майбутнє України в цілому... Він має вигляд дуже дорослого, тому що з раннього віку йому довелося прийняти, що він один в сім'ї мужчина. Я йому за це говорю завжди і він так і це і сприймає. На сьогодні він володіє англійською, французькою, іспанською, українською», – розповіла напередодні Тіна Кароль.

«Ти моє натхнення». Тіна Кароль показала 16-річного сина в різних образах (фото) фото 4
фото: Facebook/tina.karol

Раніше «Главком» розповідав, що онука української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко сфотографувалась на тлі президента США Дональда Трампа. 

Теги: сім'я фото Тіна Кароль діти

