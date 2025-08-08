«Наче засмага на шкірі». Макс Барских презентував запальний сингл

Презентація кліпу відбудеться незабаром – 15 серпня. Фанам пісня вже підняла настрій

Співак Макс Барских багато років тішить своїх шанувальників традицією випускати серпневі релізи, що стають саундтреками літа, що минає. Цього серпня він презентує запальний сингл «Mine».

Новий реліз – це експеримент двох стилів. В ньому Барських поєднує афрохаус-стилістику з мелодикою, характерною для його творчості.

«Останній місяць літа несе для вас мою нову англомовну пісню! Хочу, щоб вона – наче засмага від дотиків сонця на шкірі – навіть восени нагадувала вам про найтепліші миті серпня», – прокоментував трек Макс.

Анонс прем'єри привернув увагу фанів. В Instagram співака пісню назвали пристрасною, веселою і такою, що підіймає настрій.

Коментарі щодо кліпу Барських

Повз не змогли пройти й зірки. Зокрема, український сценарист Алан Бадоєв, який був режисером кліпу, зазначив, що встиг послухати трек «сто разів».

Алан Бадоев прокоментував відео Барських

Прем’єра кліпу на сингл «Mine» відбудеться 15 серпня.

