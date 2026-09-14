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Шахедів буде ще більше: Росія розширює виробництво в «Алабузі»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Шахедів буде ще більше: Росія розширює виробництво в «Алабузі»
Особлива економічна зона «Алабуга» розташована в Республіці Татарстан
фото з відкритих джерел

У південній частині території вже зведено щонайменше п'ять великих виробничих корпусів

Супутникові знімки зафіксували будівництво нових виробничих приміщень на території особливої економічної зони «Алабуга» (ОЕЗ) у Татарстані, де Росія випускає ударні дрони «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий проєкт Dnipro Osint.

У південній частині зони триває активне будівництво: тут уже звели декілька великих видовжених приміщень, а поруч зводять нові об'єкти на різних стадіях готовності.

За даними Dnipro Osint, ідеться щонайменше про п'ять таких споруд. Біля них облаштовані внутрішні дороги та під'їзди. Координати об'єкта: 55.805639°, 52.028280°.

Шахедів буде ще більше: Росія розширює виробництво в «Алабузі» фото 1
фото: Dnipro Osint

«Шахедів буде ще більше», – йдеться у повідомленні моніторингового проєкту Dnipro Osint.

Точне призначення нових будівель наразі невідоме. Втім будівництво відбувається на території, де Росія розгорнула масштабне виробництво ударних безпілотників типу Shahed, які застосовує для атак по Україні.

Що відомо про «Алабугу»

Особлива економічна зона «Алабуга» розташована в Республіці Татарстан. Тут Росія виробляє ударні безпілотники, зокрема російську версію іранського Shahed-136, яку називають «Герань-2».

У липні 2025 року «Главком» писав про різке прискорення будівельних робіт на підприємстві. Тоді супутникові знімки показували нові виробничі приміщення, склади й розширення житлової інфраструктури для працівників. За даними CNN, з кінця 2024-го до середини липня 2025 року на території майданчика з'явилося щонайменше вісім нових споруд, схожих на склади. Окремо фіксувалося будівництво щонайменше 104 однакових прямокутних будівель, які могли використовуватися для розміщення персоналу.

Росія нарощує обсяги виробництва дронів

За даними, які раніше наводив «Главком» із посиланням на українського військового експерта, у 2024 році в «Алабузі» виготовили понад 6 тис. ударних дронів, а на 2025 рік поставлено завдання виробити від 8 тис. до 10 тис. «шахедів» або «гераней». Інститут вивчення війни раніше оцінював виробництво на підприємстві у 5760 дронів за січень–вересень 2024 року й повідомляв про будівництво двох нових цехів.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що для роботи на конвеєрах «Алабуги» Росія залучає навіть дев'ятикласників – на підприємстві діє програма набору неповнолітніх.

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Теги: росія будівництво безпілотник ворог дрон

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