Том Круз розірвав романтичні стосунки з титулованою «дівчиною Бонда»

Голлівудські знаменитості були разом трохи менш як рік

Американські актори Том Круз і Ана де Армас розійшлись після приблизно дев’яти місяців стосунків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на таблоїд Daily Mail.

Як стверджують джерела видання, між 63-річним Крузом і 37-річною де Армас «зникла іскра», і вони вирішили розійтися мирно, залишившись у добрих стосунках. За словами інсайдерів, це був «дорослий і взаємний» розрив. Жодних драм чи конфліктів не сталося – обоє дійшли висновку, що краще зберегти дружбу, ніж продовжувати стосунки без справжнього почуття.

При цьому Круз і де Армас, ймовірно, продовжать професійну співпрацю: Ана вже затверджена на роль у новому фільмі Тома під назвою Deeper, виробництво якого наразі призупинено. Представники акторів наразі не коментують гучну новину, яку розповсюджують топові світові видання.

Про роман між номінантами на премію «Оскар» (в Круза чотири номінації, в де Армас – одна) стало відомо на початку цього року, коли їх уперше помітили разом у Лондоні. Згодом пара почала з’являтися на публіці – на вечірці на честь дня народження Девіда Бекхема, концерті гурту Oasis на «Вемблі» (Лондон), а також на відпочинку в Іспанії. У ЗМІ навіть з’являлися чутки, що Круз планує зробити коханій пропозицію, однак ці припущення не підтвердилися.

Том та Ана не афішували свій роман, але й не приховували його від, зокрема, папараці фото: X/TheOscarRace

Ана де Армас – кубинсько-іспанська акторка, яка прославилася ролями у, зокрема, фільмах «Той, що біжить по лезу 2049», «Ножі наголо», «007: Не час помирати» та «Білявка». Вона почала кар’єру в Іспанії, а після переїзду до Голлівуду швидко здобула міжнародне визнання. Має потрійне громадянство – Іспанії, Куби та США.

На початку нульових два роки Ана була в шлюбі з іспанським актором Марком Клотетом. Після розлучення мала кілька гучних романів – з Беном Аффлеком, із яким познайомилася під час зйомок фільму Deep Water, а згодом із бізнесменом Паулом Боукадакісом (віцепрезидентом додатка для знайомств Tinder). Дітей акторка не має, однак не раз говорила, що мріє стати матір’ю, коли зустріне «справжнє кохання».

Щодо Тома Круза, то він був тричі одружений. Зірка франшизи «Місія нездійсненна» був в шлюбі з акторками Мімі Роджерс (1987–1990 роки), Ніколь Кідман (1990-2001) та Кеті Голмс (2006-2012). Є батьком трьох дітей. Після останнього розлучення Тому Крузу приписували короткі романи, однак жодні з них не отримали офіційного підтвердження. Відносини з Аною де Армас стали першими публічними за останні роки.

Раніше «Главком» писав, що Ніколь Кідман кардинально змінила імідж після розлучення.