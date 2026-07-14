Том Круз змінився до невпізнаваності для нової ролі (фото)

Круз грає головну роль старого нафтового магната

64-річний американський актор Том Круз показався у незвичному образі. Голлівудський актор змінився до невпізнаваності для своєї нової ролі у фільмі «Діґґер». Про це пише «Главком».

У новому фільмі Том Круз зіграє багатія Діґґера Рокуелла. У трейлері актор з'явився без своєї підтягнутої форми та пресу, а з животом. Водночас за допомогою гриму зірці додали ще десяток років.

фото: скриншот Warner Bros. Pictures Ukraine /YouTube

Ба більше, пишну зачіску з каштановим волоссям замінили на рідке та сиве. На обличчі актора з'явилися сиві брови, чимало нових зморшок та обвисла шкіра, що підкреслюють його вік у фільмі. До того ж у фільмі переважають спокійні кольори, тож Круза можна побачити з білосніжною шкірою без загару.

фото: скриншот Warner Bros. Pictures Ukraine /YouTube

фото: скриншот Warner Bros. Pictures Ukraine /YouTube

«Діґґер» це комедія та драма режисера Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, відомого за фільмами «Бердмен» і «Легенда Г'ю Гласса». Головну роль у фільмі виконав Том Круз. Прем'єра запланована на жовтень 2026 року.

Діґґер| Офіційний український трейлер



У центрі сюжету нафтовий магнат Діґґер Роквелл. Агресивне буріння його компанії, спричинило глобальну екологічну катастрофу. Попри звинувачення, герой не визнає своєї провини й намагається переконати людство, що саме він є єдиним, хто здатен врятувати світ від наслідків катастрофи, яку сам і спричинив.

Нагадаємо, американські актори Том Круз і Ана де Армас розійшлись після приблизно дев’яти місяців стосунків. Як стверджують джерела видання, між 63-річним Крузом і 37-річною де Армас «зникла іскра», і вони вирішили розійтися мирно, залишившись у добрих стосунках. За словами інсайдерів, це був «дорослий і взаємний» розрив.

До слова, сценарист фільмів про «Дедпула» Ретт Різ висловив занепокоєння через стрімкий розвиток генеративного відео зі штучним інтелектом після появи нового інструмента Seedance 2.0 від компанії ByteDance.