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Франція заблокувала продовження санкцій проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Франція заблокувала продовження санкцій проти Росії
Російський диктатор Володимир Путін та Алішер Усманов мають давні зв’язки
фото: Financial Times

Париж зажадав поступок щодо мільярдера Алішера Усманова, а в ЄС уже запропонували компромісний варіант

Франція разом зі Словаччиною заблокувала пропозицію продовжити санкції Європейського Союзу проти Росії на 12 місяців. Париж вимагає змінити обмеження щодо російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Через відсутність згоди між державами-членами ЄС санкції довелося терміново продовжити лише на один тиждень. Європейські посадовці відтоді намагаються знайти компроміс, який дозволить уникнути нового блокування.

За даними Financial Times, вимога Франції щодо Усманова пов'язана з можливою угодою з Азербайджаном про звільнення французьких громадян.

Ірландське головування у Раді ЄС та Європейська служба зовнішніх справ запропонували компромісний варіант. Він передбачає, що Усманов залишиться у санкційному списку, однак частину обмежень щодо нього можуть скасувати. Зокрема, йдеться про замороження активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу.

За словами співрозмовників видання, Німеччина та Італія дали зрозуміти, що можуть погодитися на прохання Франції. Водночас низка інших держав скептично поставилася до використання санкцій ЄС для досягнення окремими країнами власних національних цілей.

Частина держав виступила категорично проти будь-якого послаблення обмежень, побоюючись створення прецеденту для інших російських бізнесменів, які оскаржують санкції ЄС у судах.

«Якщо держави-члени почнуть послаблювати санкції та згладжувати їхні гострі кути, це створить правовий прецедент, який стане дуже корисним для інших олігархів, що оскаржують санкції ЄС у суді», – заявив один із дипломатів Євросоюзу.

18 вересня посли всіх 27 держав-членів ЄС мають знову зібратися, щоб спробувати знайти вихід із ситуації.

Алішер Усманов перебуває під санкціями Євросоюзу від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Обмеження проти нього запровадили через його зв'язки з російською владою.

Нагадаємо, 11 вересня посли країн ЄС уже не змогли погодити продовження персональних санкцій, запроваджених через агресію Росії. Причиною стали вимоги Франції та Словаччини щодо змін у переліку підсанкційних осіб.

Теги: Франція санкції росія

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