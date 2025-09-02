«Це фейк». Зірка шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво планує йти до суду

Напередодні блогер-пліткар Богдан Беспалов оприлюднив інформацію, що телеведучий мав інтимний зв'язок з неповнолітніми

Телеведучий Ектор Хіменес-Браво відреагував на закиди, що він зваблював хлопців, яким було від 16 років. Уродженець Колумбії опублікував відео, в якому визнав автентичність деяких відео, але спростував саму ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Хіменеса-Браво.

Телеведучий наголосив, що ще 4 роки тому невідомі від нього вимагали 3000 доларів за видалення відео, які він писав коханій людині. На ньому було лише обличчя Хіменеса-Браво, і як наголошує беззмінний суддя кулінарного телешоу «МастерШеф», нічого протизаконного в цьому не було. Втім зараз незнайомці повернулись вже зі скриншотами нібито листування телезірки з неповнолітніми та інтимними фотографіями.

Ектор заявив, що всі чати в месенджерах та соцмережах він веде виключно українською та англійською мовами. А не російською, як на скриншотах. За словами Хіменеса-Браво він доволі зайнята людина, тож не витрачає вільний час на листування. Телеведучий наголосив, що негативна активність на його сторінках в соцмережах почалась після того, як він долучився до 429 полку БПЛА «Ахіллес» та пройшов спеціальний військовий вишкіл. Ектор впевнений, що це спроба дискредитувати його як відповідальну людину з проукраїнською позицією.

«Цей наклеп перейшов всі межі, тому я вирішив, як завжди чесно, поговорити з вами. Прямо відповісти: звинувачення не мають нічого спільного з реальністю. Наразі, я консультуюсь з юристами, адже впевнений, що ті, хто створює й поширює цей наклеп, мають понести відповідальність у правовому полі… Побачимось в суді», – заявив Ектор Хіменес-Браво.

В коментарях під відео телеведучого підтримав колега по шоу «МастерШеф», телеведучий, ресторатор Володимир Ярославський. «Екторе, ми, твої колеги та друзі, підтримуємо тебе! Знаємо тебе як щирого патріота та порядну людину. Правда і Україна переможе! Тримайся, друже», – написав він.

