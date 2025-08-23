Головна Світ Соціум
Скандал у Франції: директора парку розваг арештували за антисемітизм і дискримінацію дітей

Надія Карбунар
Парк розваг Tyrovol у Франції
фото: Facebook/Tyrovol L'aventure aérienne

Директор парку атракціонів у Піренеях закрив ворота перед ізраїльськими дітьми через «особисті переконання»

У французьких Східних Піренеях відправили під варту керівника парку відпочинку після того, як на його територію не пустили 150 ізраїльських дітей. Як інформує «Главком», про це пишуть Le Monde та Associated Press.

За словами прокуратури, діти віком від 8 до 16 років відпочивали в Іспанії та заздалегідь забронювали місця на 21 серпня у парку в селі Порте-Пюїморан, поблизу іспанського кордону в Піренейських горах. Однак у доступі до парку їм відмовили.

Менеджер спочатку сказав деяким людям, що він відмовився пускати групу через «особисті переконання», однак потім озвучував інші виправдання, вказують правоохоронці.

Ще перед тим у соцмережах парку анонсували закриття території на 21 серпня через негоду.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайлло назвав ситуацію «серйозною». «Це не наше уявлення про республіку, це не наше уявлення про людську гідність», – заявив він в етері BFMTV.

А очільник села, де проживає близько 100 людей, Жан-Філіп Оже, зауважив, що інцидент викликав «цілковите здивування» серед місцевих.

Також через інцидент обурилася Єврейська обсерваторія Франції та президентка Представницької ради єврейських установ у Франції (CRIF) одного з регіонів Перла Данан.

«Було перетнуто межу. Ми шоковані. Це почалося з графіті, образ та фізичних нападів, а тепер це буквально заборона для дітей», – заявила Данан, додавши, що це нагадало їй знак «Євреям та собакам вхід заборонено» під час Голокосту.

Сам 52-річний керівник заперечує будь-які правопорушення. А проте, його взяли під варту за «дискримінацію за релігійною ознакою». За цей злочин у Франції загрожує до трьох років позбавлення волі.

Тим часом група ізраїльських відпочивальників змінила свої плани та вирушила трьома автобусами до іншого місця у Франції.

Антисемітизм у країні різко зріс після нападу угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальшої війни в Секторі Гази. Серед злочинів – фізичні напади, погрози, вандалізм та переслідування, що викликало тривогу серед єврейських громад та лідерів.

Нагадаємо, у Львові з’явився перший ігровий майданчик для дітей з інвалідністю. Будівництво спонсорували засновники організації The Bridge of Life – подружжя американців Едді та Тетяна Вейн. 

Також мешканці Києва звернулись до місцевої влади з проханням створити на базі столичного Гідропарку розважальний парк для дітей типу «Діснейленд».

Теги: Ізраїль Франція парк антисемитизм

