Скандал у Nestle: главу компанії звільнено через службовий роман

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Скандал у Nestle: главу компанії звільнено через службовий роман
Стосунки Фрейкса з колегою залишилися нерозкритими
фото: reuters

Фрейкс не отримає вихідної компенсації

Компанія Nestlé SA звільнила генерального директора Лорана Фрейкса всього через рік після призначення через службовий роман. Це посилило управлінську нестабільність у компанії та спричинило падіння її акцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Фрейкс мав нерозкриті романтичні стосунки з прямою підлеглою, що порушувало кодекс поведінки Nestlé. На його місце призначено Філіпа Навратіла, який очолює бренд кави Nespresso.

Акції Nestlé впали на 3,6% на початку торгів у Цюріху у вівторок, а за останні 12 місяців вони знизилися на 19%.

Nestlé заявила, що розслідування проводилося під наглядом голови ради директорів Пола Булке та головного незалежного директора Пабло Ісла за підтримки незалежного зовнішнього консультанта. Компанія призначила Ісла наступником Булке на посаді голови ради директорів наступного року.

За словами особи, обізнаної з ситуацією, справа щодо Фрейкса вперше була доведена до відома керівництва компанії через внутрішню систему під назвою «speak up». Після того, як звинувачення не були підтверджені в ході попереднього розслідування, через внутрішню систему були висловлені додаткові занепокоєння, і було розпочато розслідування за участю зовнішнього юрисконсульта, за словами особи, обізнаної з ситуацією, яка попросила не називати її імені під час обговорення внутрішніх питань.

Фрейкс не отримає вихідної компенсації.

До слова, гендиректор великої IT-компанії Astronomer Енді Байрон опинився у центрі публічного скандалу після того, як сходив на концерт рок-гурту Coldplay у Массачусетсі, США. Камера, яка знімала глядачів, показала Байрона крупним планом з жінкою, яка, як з'ясувалося, зовсім не є його дружиною. До романтичного моменту випадково привернув загальну увагу ніхто інший, як соліст групи Кріс Мартін, і вся історія широко розійшлася  соцмережами.

Теги: звільнення роман

