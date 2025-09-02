Потап заявив, що «не спирається» на українську аудиторію та йде «своєю траєкторією»

Артист вважає, що попри повномасштабну війну життя триває і для себе він обрав шлях рухатися далі

Скандальний артист прокоментував критику щодо його діяльності під час війни

Скандальний співак і продюсер Олексій Потапенко, який виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії, заявив, що продовжує свою міжнародну кар’єру, не орієнтуючись на українську аудиторію. Він пояснив це тим, що «в Україні все не на часі». Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю на YouTube-каналі «Вершиленко & Co», інформує «Главком».

На думку Потапа, з точки зору українського суспільства, наразі «все не на часі», бо через ворожу агресію люди переживають надзвичайно важкі обставини. «З боку України, з погляду України, все не на часі і їх можна зрозуміти, тому що там дуже важко, там дуже погано людям, там дуже боляче», – сказав репер.

Водночас артист вважає, що попри повномасштабну війну життя триває і для себе він обрав шлях рухатися далі. За словами Потапа, він свідомо продовжує розвивати міжнародний напрямок у творчості. «Але життя йде, і я обрав шлях йти далі. Інтернешенел продовжувати і працювати, тому я йду за своєю траєкторією і не спираюся на українську аудиторію, але і не відмовляюся від неї», – підсумував він.

Нагадаємо, Потап виправдався, чому виконує пісні російською мовою. За його словами, ті пісні, які він виконує російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії. І зараз, з його слів, величезна кількість російськомовних перебувають за межами РФ та України. Це його історія, уточнив він.

Раніше також Олексій Потапенко заявив, що повертається до Києва. Він навіть анонсував зустріч у центрі Києва, на Поштовій площі.

