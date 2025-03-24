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Оля Полякова прикрасила обкладинку квітневого Playboy

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Зйомки відбулися у Франції під час європейського туру артистки
фото: Playboy Ukraine

Українська поп-діва з’явилася на обкладинці легендарного чоловічого журналу

Українська поп-діва Оля Полякова стала головною героїнею квітневого випуску легендарного чоловічого журналу Playboy. Ця подія стала справжньою сенсацією, адже це її перша ню-фотосесія з 2016 року, яка, без сумніву, стала найгарячішою у її кар’єрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Playboy Ukraine.

У свої 46 років Полякова продемонструвала пікантну справжню красу, яка підкреслила відсутність вікових обмежень. Поп-діва відверто показала результати наполегливої праці, самодисципліни та любові до себе. Співачка доводить, що вік – це лише цифра, а справжня привабливість і впевненість у собі залежать від внутрішнього стану та сили духу.

Як розповіли у виданні, Оля зізнається, що зараз переживає період нового розкриття себе. Вона відчуває себе сильнішою, ніж будь-коли, і це відображається як у її творчості, так і в особистому житті. Прийняття віку принесло їй відчуття свободи та задоволення, які стали джерелом натхнення для нових звершень.

Поп-діва відверто показала результати наполегливої праці, самодисципліни та любові до себе
Поп-діва відверто показала результати наполегливої праці, самодисципліни та любові до себе
фото: Playboy Ukraine

«Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі, я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля – професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося. Результат перевершив очікування – стильний, чуттєвий, сміливий і водночас елегантний. Впевнений, що цей випуск стане особливим для читачів. Дякую Олі за довіру, а команді – за фантастичну роботу!» – коментує співпрацю з Поляковою головний редактор Playboy Україна Влад Іваненко.

У журналі зазначили, що зйомки відбулися у Франції під час європейського туру артистки. Над створенням образів працювала відома фотографка Соня Плакидюк, яка вже неодноразово співпрацювала з Поляковою. Її майстерність дозволила передати всю чуттєвість і силу співачки.

Нагадаємо, Оля Полякова створила пісню All for Your Love у співпраці зі шведським композитором Андерсом Ганссоном. Трек натхненний мотивами української народної пісні «Цвіте терен». Пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів. Про це повідомляє пресслужба співачки.

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Теги: Оля Полякова журнал Playboy

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