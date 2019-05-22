День рождения Наоми Кэмпбелл: яркие фотосессии чернокожей пантеры

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Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Стретеме

В 1986 году изображение Наоми Кэмпбелл появилось на обложке известного «Elle». Таким образом, Кэмпбелл оказалась первой чернокожей моделью, появившейся на заглавной странице названного журнала. С этого момента и началась модельная биография Наоми Кэмпбелл.

Ее экзотическую красоту заметили, и на 16-летнюю девушку посыпалось множество заманчивых предложений. Лицо темнокожей британки теперь красовалось на обложках французского журнала Vogue и английского Time.

Вскоре Наоми Кэмпбелл – героиня показов наиболее известных модных домов. Экзотическую красавицу берут для демонстрации одежды Versace, Valentino, Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. За кошачью манеру походки ее называют «черной пантерой». В 1990-ых Наоми на пике популярности. Она входит в шестерку наиболее востребованных и дорогих моделей мира.

В 1995 году британская модель дебютировала в качестве певицы. Один из ее синглов под названием La, La, La Love Song занял первое место в японских чартах. В том же году вышел альбом Наоми Кэмпбелл Babywoman. Британская модель появилась в музыкальных клипах таких известных исполнителей, как Майкл Джексон, Джей Зи, Мадонна и Джордж Майкл.

Параллельно с модельной карьерой Наоми успевает выступить в роли телеведущей реалити-шоу, в котором неопытных студентов превращали в настоящих дизайнеров моды. Проект вышел в 2003 году и получил хорошие рейтинги.

В честь супер-модели известные косметические бренды называют свои духи. Большим успехом пользуются парфюмерные шедевры Sunset, Cat Deluxe, Paradise Passion, Naomi Campbell, Naomi Campbell Mystery и Exult.

Наоми Кэмпбелл попробовала себя и в качестве ресторатора. Вместе с Клаудией Шиффер, Эль Макферсон и Кристи Тарлингтон она основала сеть заведений Fashion Cafe. Но через 3 года рестораны обанкротились и были закрыты.