Украинская топ-модель Наталья Гоций рассказала о знакомстве с Хайди Клум и съемках проекта «Подиум»



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Наталья Гоций

Именитая модель призналась, что ей сложно было привыкнуть к огромному количеству камер на съемочной площадке

Совсем скоро на телеэкранах появится украинская версия популярного в мире проекта «Подиум». Как уже сообщал Scotch, ведущей украинской версии модельного шоу стала известная модель Натлья Гоций.

Наталья Гоций знает о модельном бизнесе, пожалуй, все. Она украшала показы всемирно известных брендов Valentino, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Gucci, Christian Dior, украшала своими фото обложки журналов Elle, Bazaar, Marie Claire.

Scotch решил разузнать, как чувствует себя Наталья Гоций в новом амплуа, на месте Хайди Клум.

«До определенного момента я не представляла себя ведущей телевизионного проекта. Но потом в моей жизни случились «Подиум» и Новый канал (смеется). Сначала я скептически отнеслась к предложению принять участие в кастинге на роль ведущей. Но после первого тура отборов заинтересовалась проектом, мне захотелось обойти всех конкуренток и стать его лицом. Ко второму туру кастинга я подошла очень серьезно. Специально пересмотрела несколько сезонов американской версии. Чувствовала в себе силы и желание попробовать себя в чем-то новом. Так сказать, перелистнуть страницу и начать новую главу в своей жизни», - призналась модель.

Также Наталья Гоций призналась, что несмотря на то, что она всю жизнь провела с камерой, работа на съемочной площадке ей далась тяжело.

«Всю жизнь камера – мой друг. Я умею с ней взаимодействовать. Знаю свои самые выгодные ракурсы, позы. Но привыкла работать с камерой молча. Когда на кастингах вышла в центр зала, окруженная пятью камерами, была в ужасе. Потели ладошки, тряслись ноги. Мне пришлось бороться со своим страхом. Я занималась с психологом, ходила на курсы. И почувствовала себя уверенной. На финале меня окружали уже штук 10 камер, кран, да еще и куча зрителей. И все прошло прекрасно!», - отметила модель.

Кроме этого, Наталья Гоций призналась, что пересматривала американскую версию проекта, которую ведет Хайди Клум.

«Когда в поездках переключала на пульте международные каналы и натыкалась на Хайди, то смотрела и проект. Мне всегда было интересно наблюдать, как модель пробует себя в новом амплуа. Тем более, Хайди. Мы знакомы лично, работали вместе на многих показах. Она адекватный, приятный человек. Когда в эфир выйдет наш «Подиум» на Новом канале, обязательно сброшу ей ссылку», - сказала Гоций.