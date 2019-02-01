Шикарные Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в первом трейлере фильма «Боль и слава»



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Пенелопа Крус

Известные актеры в последний раз встречались на съемочной площадке Педро Альмодовара в 2013 году

69-летний испанский кинорежиссер Педро Альмодовар после двухлетнего перерыва представит свою новую работу – драму «Боль и слава» (Dolor y gloria). В работе над ней мэтр воссоединился со звездами, которых снимал в нескольких предыдущих своих фильмах. Двух героев в его новой ленте сыграли 44-летняя Пенелопа Крус и 58-летний Антонио Бандерас. Компания Sony Pictures показала в сети первые кадры с ними в трейлере.

Вдохновляясь драмой «Восемь с половиной» Федерико Феллини, Альмодовар рассказывает о стареющем режиссере Сальвадоре Мало (роль Антонио Бандераса), который оглядывается на свою жизнь и вспоминает самых значимых людей в ней. Зрители узнают о главных женщинах в его судьбе, потерях и связи личных переживаний с творчеством.

Бандерас и Крус в последний раз встречались на съемочной площадке Педро Альмодовара в 2013 году, когда он снимал комедию «Я очень возбужден» (Los amantes pasajeros).

Испанский режиссер – частый гость Каннского кинофестиваля, поэтому можно прогнозировать, что фильм «Боль и слава» он покажет на Лазурном берегу в этом году.